Blockademia annonce un partenariat avec Mercuri International Croatie

ZAGREB, CROATIE, le 30 novembre 2021,

— Blockademia, la plate-forme de délivrance et de vérification de documents basée à Cardano, a annoncé son partenariat avec Mercuri International Croatie, un leader du conseil en vente et du coaching.

La branche croate de la société centrée sur les ventes s’associe à Blockademia pour délivrer des documents et des certifications originaux et vérifiés pour leurs programmes et cours. Cela donnera aux participants des programmes Mercuri une preuve perpétuelle et infalsifiable des résultats obtenus pendant les cours, en utilisant la puissance de la blockchain Cardano.

Blackademia est né pour développer une méthode innovante de délivrance et de vérification de documents et de certificats, particulièrement destinée aux établissements d’enseignement et aux universités, mais utilisable par tous.

Blockademia utilise un système de stockage à deux couches, générant un hachage unique pour chaque document qui contient des métadonnées pertinentes pour le document. Ce hachage est ensuite soumis à la blockchain Cardano.

Les clients n’ont qu’à insérer les données du document qu’ils souhaitent émettre sur l’interface graphique de Blockamedia et, une fois l’entrée blockchain traitée, l’émetteur recevra un code QR pour accéder au fichier vérifié et authentifié.

La convivialité et l’inviolabilité de la certification basée sur la blockchain de Blockamedia, impliquant un réseau décentralisé pour assurer la transparence et la vérification lors de l’émission de certificats et de documents de valeur, rationalisera les opérations de Mercuri International. Le système de preuve Blockademia offrira également un avantage attrayant aux titulaires de certificats, qui seront toujours en mesure de prouver leurs réalisations passées.

Mercuri International a été fondée en 1960 avec la mission d’organisations de premier plan pour révolutionner leurs stratégies de marketing et de vente en proposant divers cours et programmes.

« Les étudiants de Mercure International sont nos utilisateurs potentiels du système Blockademia », a déclaré Goran Tezak, président de Blockademia. « Ils sont pour la plupart directeurs ou propriétaires d’entreprises, ce qui leur ouvre encore la porte à la décision d’introduire encore plus de transparence dans leur entreprise. »

« Nous surveillons chaque jour les nouvelles tendances et technologies et orientons en conséquence notre éducation sur la manière dont nos clients peuvent être aussi compétitifs et améliorés dans leur travail. En utilisant l’application Blockademia, nous améliorerons encore le processus d’authenticité et de vérification des certificats », a ajouté Sead Altić, Country Manager chez Mercuri International Croatie.

À propos de la Blockadémie

Blockademia est une startup croate qui vise à numériser et à sécuriser des documents importants dans le monde entier, garantissant qu’aucune fraude documentaire n’est possible grâce à la flexibilité et la puissance de la technologie blockchain de Cardano. L’équipe de plus de 20 personnes apporte une solide expérience dans les domaines de l’informatique et de la blockchain, tandis que des experts en économie, en droit et en marketing complètent la startup.

À propos de Mercuri International

Mercuri International Group opère en tant que société de conseil en vente et d’amélioration des résultats. La Société propose des solutions de formation et de coaching à des secteurs aussi divers que les technologies de l’information, les télécommunications, la vente au détail, la finance, la logistique, la fabrication, l’ingénierie, la construction, les soins de santé et la pharmacie, situés dans le monde entier.

Contacts

Président