“Blockbuster” ne commence pas à décrire le commerce des Dodgers pour Max Scherzer et Trea Turner

Jeudi après-midi, environ 24 heures avant la date limite des échanges MLB 2021, des journalistes nationaux ont suggéré que Max Scherzer se rendait à San Diego. L’échange potentiel, qui aurait été « étroite », avait du sens : avec la disparition des moins de 500 Nationals de la course aux séries éliminatoires, Scherzer était le meilleur lanceur partant disponible, et les Padres GM AJ Preller adorent les superproductions.

Jeudi soir, cependant, Scherzer se serait dirigé vers un autre concurrent de NL West, et il amenait également un ami: les Dodgers sont sur le point d’ajouter Scherzer et l’arrêt-court All-Star Trea Turner en échange de quatre perspectives. Essentiellement, le meilleur lanceur et le meilleur joueur de position susceptible de changer d’équipe à cette échéance iront tous les deux à la meilleure équipe discutable du baseball, un champion en titre avec la liste la plus chargée du sport.

“Blockbuster” ne commence même pas à décrire le mouvement de LA. Il s’agissait d’un commerce aux proportions de la taille de Netflix, qui envoie des ondulations potentiellement proportionnelles à travers le sport.

Scherzer a célébré son 37e anniversaire cette semaine, et bien que sa balle rapide ait peut-être perdu une tique depuis son apogée, il est en grande partie le même lanceur ridiculement efficace qu’il a été en remportant trois prix Cy Young au cours de la dernière décennie. Comparez les statistiques de Scherzer au cours de ses six premières saisons à Washington jusqu’en 2021, et la seule légère différence est que quelques circuits supplémentaires ont été cédés cette année :

Scherzer, 2015-20 : 2,80 ERA, 2,86 FIP, 33 % K, 6 % BB, 1,05 HR/9 Scherzer, 2021 : 2,76 ERA, 3,59 FIP, 34 % K, 7 % BB, 1,46 HR/9

Parmi tous les lanceurs avec au moins 90 manches lancées cette saison, Scherzer se classe cinquième pour le taux de retraits au bâton moins marches, derrière seulement Jacob deGrom, Corbin Burnes, Gerrit Cole et Carlos Rodón, une place devant son nouveau coéquipier Clayton Kershaw. Il n’est pas tout à fait le Scherzer du milieu des années 2010 – il manque maintenant les départs en raison d’une blessure ; il ne gagnera pas le Cy Young de cette année. Mais il est à peu près aussi proche que n’importe quel lanceur de ce côté de deGrom.

LA aurait pu utiliser un autre partant: Dustin May est absent pour la saison après l’opération de Tommy John, et Trevor Bauer est peut-être également absent pour la saison, car il figure sur la liste administrative de la MLB tandis que la ligue et le service de police de Pasadena enquêtent sur le compte d’une femme. qu’il l’a agressée sexuellement.

À Scherzer, les Dodgers ont décroché le meilleur partant disponible, un as des séries éliminatoires éprouvé avec une vaste expérience. Il est un agent libre après cette saison, il ne peut donc pas porter longtemps le bleu Dodger. Mais pendant qu’il le fait, il s’insérera dans une rotation avec Walker Buehler et Kershaw – une fois que ce dernier reviendra de blessure, prévu pour le début du mois prochain – pour former un top trois indomptable. Tant dans le talent actuel que dans les antécédents, il est difficile pour un trio rival d’égaler les bras supérieurs des Dodgers.

Dans le même temps, les Dodgers ont également décroché le meilleur joueur de position disponible, car comment l’équipe est-elle censée exercer sa domination multiforme sur le sport ? Déjà, la formation des Dodgers est la meilleure de la Ligue nationale; sortez les lanceurs et seuls les Astros ont une meilleure attaque ajustée au parc cette saison. Même avec des lanceurs qui frappent, en fait, les Dodgers se classent au deuxième rang des majors pour le nombre de points par match.

Et maintenant, ils ajoutent Turner, à la fois pour le reste de cette saison et 2022. L’arrêt-court de 28 ans est l’un des joueurs les plus rapides de la ligue et maintenant l’un de ses frappeurs les plus productifs : depuis le début de la saison dernière, Turner se classe deuxième parmi les arrêts-courts en wRC+, avec une ligne de frappeur 45% meilleure que la moyenne. Le nouveau coéquipier Corey Seager est troisième, à 37% au-dessus de la moyenne. (Le rival de la division Fernando Tatis Jr. est le premier, à 59 % au-dessus de la moyenne.)

Seager n’a pas joué depuis la mi-mai en raison d’une main cassée, mais il devrait revenir dès ce week-end, ce qui donnerait aux Dodgers un débordement de joueurs de champ intérieur de qualité. (Seager est également un agent libre après cette saison, donc s’il signe ailleurs, les Dodgers disposent déjà d’un remplaçant intégré pour la saison prochaine.) All-Star Chris Taylor a couvert Seager à l’arrêt-court, mais en tant que bon flexible Dodger, il peut également jouer dans le champ extérieur, donnant à LA une configuration de composition possible de:

Receveur : Will Smith (132 wRC+ cette saison) Premier but : Max Muncy (164) Deuxième but : Turner (137) Arrêt-court : Seager (118) Troisième but : Justin Turner (144) Champ gauche : AJ Pollock (134) Champ central : Chris Taylor (139) Champ de droite : Mookie Betts (138)

Pour être clair, le pire de ces huit frappeurs cette saison a été Seager, en temps de jeu limité; le deuxième pire a été Smith, qui se trouve être l’un des deux receveurs les plus précieux du sport.

Comme il sied à une équipe avec la profondeur des Dodgers, ce n’est qu’une configuration d’alignement possible – leur meilleure collection de huit frappeurs basée sur les performances de cette saison. Mais il n’inclut notamment pas Cody Bellinger, actuellement embourbé dans un marasme infernal ; parmi 274 joueurs avec au moins 180 apparitions au marbre cette saison, Bellinger se classe 261e en wRC+, sa ligne de .165/.272/.297 étant 39% inférieure à la moyenne.

Si la plupart des équipes subissaient une saison sous-Mendoza à partir d’un récent MVP, elles rateraient les séries éliminatoires. Mais les Dodgers sont toujours les favoris du titre avec Bellinger au bâton comme Jeff Mathis, et maintenant ils n’ont même plus besoin de le lancer s’il continue de lutter. Ils ont huit superbes frappeurs pour compléter une formation malgré tout.

Même avec tous ces applaudissements de la liste, les Dodgers sont en position précaire pour les séries éliminatoires. Au cours du dernier mois, ils ont été à moins de trois matchs de la première place dans la NL West tous les jours, mais n’ont pas encore réussi à combler l’écart avec les surprenants Giants. Après une autre défaite à San Francisco jeudi après-midi – leur cinquième en sept matchs contre les Giants au cours de la dernière semaine et demie – les Dodgers sont en retard de trois matchs avec seulement 58 à jouer. Ils manquent de temps pour éviter une place avec joker.

Scherzer et Turner devraient aider à atteindre cet objectif, ainsi que faire pression sur les Giants et les Padres pour qu’ils suivent le rythme des Dodgers en effectuant leurs propres mises à niveau avant la date limite de vendredi. Les enjeux de la course de division sont incroyablement élevés : une équipe passera directement au tour de division des séries éliminatoires, tandis que les deux autres devront s’affronter dans le tirage au sort d’un match appelé le tour des jokers.

Compte tenu de cette réalité, il est possible que Scherzer ne lance même jamais un match éliminatoire pour LA: les Dodgers pourraient terminer deuxièmes de la division, commencer Buehler dans le jeu avec joker et perdre aussi tôt. Mais le président des opérations de baseball des Dodgers, Andrew Friedman, n’a pas peur d’observer les étoiles avec une équipe qui, selon lui, peut remporter le titre : les Dodgers ont échangé contre Yu Darvish en 2017 et Manny Machado en 2018, tous deux proches de la date limite, en route vers les places pour les World Series. , puis a pris une année sabbatique avant de débarquer Mookie Betts pendant l’intersaison avant leur titre en 2020. Clairement et à juste titre, Friedman pense que le groupe 2021 a tout autant de potentiel.

Les Nationals, quant à eux, perdent une icône de la franchise, un tournant toujours décourageant, même si c’est aussi attendu qu’un échange Scherzer. En tant que national, Scherzer a remporté deux prix Cy Young et a terminé deuxième et troisième lors des votes au cours de saisons distinctes, a formé six équipes All-Star et a remporté une série mondiale, ce qui fait de lui l’un des plus spectaculaires succès d’agent libre. jamais-un tournant pour un contrat ridiculisé comme l’un des pires de l’hiver lorsque Scherzer a signé son contrat de 210 millions de dollars sur sept ans. Depuis 2015, Scherzer vaut 38,5 bWAR et 36,9 fWAR, deux chiffres en tête des majeures pour n’importe quel lanceur au cours de cette période.

Mais son départ signale un repli pour l’organisation. La franchise a remporté le titre en 2019, de la manière la plus satisfaisante, avec retour après retour après retour en séries éliminatoires. Mais depuis, Anthony Rendon est parti en agence libre ; Stephen Strasburg et Patrick Corbin ont respectivement subi des blessures et un effondrement des compétences ; et maintenant Scherzer et Trea Turner volent à travers le pays. Parmi la demi-douzaine de meilleurs joueurs de l’équipe titre 2019, seul Juan Soto joue toujours bien à DC

Avec Soto – le meilleur jeune talent du sport, selon The Ringer MLB Show – sur la liste, cependant, les Nationals ne devraient pas se lancer dans une reconstruction complète et longue, et leur retour potentiel dans ce commerce signale davantage un court terme battre en retraite. Les deux meilleurs prospects du métier devraient être prêts à contribuer dès cette saison.

Le receveur Keibert Ruiz a été l’un des 100 meilleurs espoirs mondiaux quatre saisons consécutives à ce stade, se classant aussi haut que non. 20 avant la saison 2019 à Baseball America, mais Smith l’avait clairement dépassé dans la hiérarchie des Dodgers. La plus grande valeur de Ruiz pour les Dodgers, avec Smith à sa manière, était comme une puce commerciale, et ils ont finalement encaissé, mais il réduit .311/.381/.631 au Triple-A cette saison et devrait être le receveur de Washington du futur trop.

Le lanceur Josiah Gray devrait également être en mesure de faire partie de l’alignement des Nationaux tout de suite; il avait déjà fait deux apparitions pour les Dodgers des ligues majeures ce mois-ci, après tout. Le droitier de 6 pieds 1 pouce inspire des opinions divergentes autour du sport – comme c’est le cas pour tout espoir de lanceur qui a récemment raté deux mois avec une blessure à l’épaule – mais ceux qui croient en son talent le croient vraiment : FanGraphs le classe quatrième parmi les perspectives de tangage à tous les niveaux.

Le lanceur Gerardo Carrillo et le voltigeur Donovan Casey sont les deux autres ligueurs mineurs à se rendre à Washington; les deux sont des perspectives moindres avec des statistiques intrigantes en double-A cette saison.

Les Nationals auraient pu s’attendre à obtenir un meilleur rendement en combinant à la fois Scherzer et Turner dans un seul métier, décrochant peut-être un troisième espoir de meilleure qualité. Mais aucun des joueurs qui se dirigent vers LA n’a encore beaucoup de contrôle sur l’équipe, donc d’après le taux apparent de ces joueurs, cela semble être le mieux qu’ils puissent faire. Quoi qu’il en soit, les rangs des jeunes de l’organisation reçoivent une secousse bien nécessaire : avant l’accord, le système agricole de Washington se classait 29e dans les majors, selon FanGraphs, avec un seul espoir parmi les 100 premiers. Ils ont triplé ce dernier nombre en un seul échange.

Mais ce commerce concerne en fin de compte les Dodgers et leur quête pour devenir la première équipe depuis les Yankees 2000 à répéter en tant que champions. Les Dodgers ne sont pas les mieux placés pour le faire, pas avec le spectre du jeu de joker qui plane toujours au-dessus de leur tête. Mais avec Scherzer et Turner, la meilleure équipe de la ligue s’est beaucoup, beaucoup mieux jeudi. Encore une fois, il sera difficile de se mesurer à un groupe avec cette combinaison de profondeur et de talent de haut niveau.