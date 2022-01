Blockbuster pourrait se transformer en un service de streaming « révolutionnaire » | Divertissement

Une organisation autonome décentralisée veut reprendre les droits de la marque Blockbuster pour en faire un service de streaming qui, selon eux, sera révolutionnaire.

C’était dans les années 90, c’était vendredi après-midi et votre famille allait au magasin de vidéos local pour choisir quelque chose à regarder pour le week-end : Le Roi Lion, Les Goonies, Terminator 2 : Le Jugement dernier et Une jolie femme, par exemple.

Cette ration de nostalgie nous a fait plaisir, et nous l’avons attendue pendant la semaine comme de l’eau de mai. Il est fort possible que le vidéoclub où vous êtes allé appartienne à la franchise la plus emblématique du secteur : Superproduction.

Le géant de la location vidéo était une institution qui a vu son déclin avec l’arrivée d’Internet et, petit à petit, des plateformes de streaming.

Le mode de consommation a fait fermer Blockbuster, et des milliers de petites chaînes ou de vidéoclubs indépendants, emportant avec eux un morceau de notre enfance (ou pas si enfance).

Malgré le fait qu’il existe un Blockbuster officiel dans l’Oregon, faisant appel à la nostalgie, seule une poignée de magasins paient une licence de marque pour Réseau de plats, qui a acquis Blockbuster Video en 2011 pour environ 320 millions de dollars.

Cependant, une organisation autonome décentralisée, ou DAO, veut reprendre la marque Blockbuster pour 5 millions de dollars pour la transformer en service de streaming.

Tel que rapporté par FX Empire (via Comicbook), l’entité connue sous le nom Blockbuster DAO veut que Dish Network leur vende la propriété de la marque Blockbuster pour 5 millions de dollars.

L’idée est de « créer un groupe de pression » pour que Dish Network, qui ne vend pas officiellement la propriété de la marque, abandonne.

Le « service de streaming révolutionnaire » qu’ils souhaitent créer permettrait aux téléspectateurs d’influencer la décision des licences qu’ils acquerraient pour le catalogue de la plateforme.

Tout a l’air très bien, mais c’est l’entreprise typique avec laquelle il faudrait être extrêmement prudent, et que Dish Network vende la marque pour seulement 5 millions de dollars semble assez improbable.

D’un autre côté, si le monde a besoin de quelque chose, ce sont plutôt des services de streaming (nous espérons que le sarcasme est remarqué).

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.