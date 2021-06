Blockbuster Prime Day nous rappelle pourquoi nous devrions posséder les actions AMZN

De temps en temps, un leader du marché doit rappeler à tout le monde à quel point il est vraiment puissant. Amazon (NASDAQ :AMZN) est sans aucun doute en tête de la catégorie du commerce électronique aux États-Unis, mais certains commerçants d’actions AMZN pourraient commencer à considérer l’entreprise comme acquise.

De plus, les sceptiques pourraient soutenir que le cours de l’action est tout simplement trop cher. En tant qu’investisseur axé sur la valeur, je sympathise avec ce point de vue.

Pourtant, ce n’est pas parce que l’action AMZN est chère qu’elle ne peut pas monter plus haut. Il y avait des gens qui pensaient que l’action était surévaluée il y a cinq ans, alors qu’elle était inférieure à 1 000 $.

Bien sûr, le cours de l’action est beaucoup plus élevé aujourd’hui – et j’admets que l’action n’est pas bon marché. Pourtant, lorsque nous réfléchissons à un événement commercial monumental qui a eu lieu récemment, il n’est pas difficile de justifier la position « de premier plan » d’Amazon en tant que catégorie dominante.

Un regard plus attentif sur le stock d’AMZN

Lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, il est intéressant d’observer que le début de la pandémie de Covid-19 a à peine entamé le cours de l’action AMZN.

En mars 2020, au plus fort de la crise, les actions d’Amazon ont chuté à 1 700 $. Cependant, il n’y est pas resté très longtemps.

Alors que l’Amérique se mettait en ligne pour acheter à peu près tout, le cours de l’action AMZN reflétait la nouvelle renaissance du commerce électronique.

Début septembre 2020, le stock atteignait déjà 3 500 $. Voici où cela devient vraiment intéressant, cependant.

Ce niveau de 3 500 $ a fourni un puissant point de résistance pour l’action AMZN. Plusieurs fois, les taureaux ont tenté de franchir ce niveau mais ont été déjoués.

La bataille fait rage, les actions Amazon s’échangeant récemment autour de 3 448 $.

Il existe un vieil adage sur les marchés financiers : plus la base est longue, plus l’espace est haut.

Les taureaux boursiers AMZN pourraient-ils se préparer à un rallye massif dans un avenir proche ? Le moment de l’évasion, si et quand il se produit, pourrait être vraiment intense.

Enfin, permettez-moi d’ajouter que le ratio cours/bénéfice d’Amazon sur les 12 derniers mois est de 65,62. C’est élevé, mais pas aussi scandaleusement élevé que certains sceptiques auraient pu s’y attendre.

Le grand événement

On pourrait dire que le Prime Day d’Amazon est l’équivalent e-commerce du Super Bowl.

Pourtant, les enjeux sont particulièrement élevés en 2021 car le marché souhaite voir des signes de reprise économique à la suite de Covid-19.

En d’autres termes, tous les regards étaient tournés vers Amazon alors que son événement de magasinage annuel Prime Day s’est déroulé les 21 et 22 juin de cette année. (Oui, c’est techniquement deux jours même si ça s’appelle Prime Day.)

En raison de remises importantes sur un certain nombre d’articles, les membres Prime ont acheté plus de 250 millions de produits lors de l’événement Prime Day.

Des ventes impressionnantes ont été enregistrées dans les articles pour la maison, l’électronique, la beauté, l’habillement, la nutrition, les outils et d’autres catégories. Les fournitures de retour à l’école se sont également bien vendues.

Surtout, les clients ont acheté plus de 70 millions d’articles auprès de petites et moyennes entreprises.

Les acheteurs ont dépensé plus de 1,9 milliard de dollars en achats auprès de petites et moyennes entreprises, ce qui représente une amélioration de plus de 100 % d’une année sur l’autre.

L’effet de halo

Étonnamment, le total des ventes au détail en ligne aux États-Unis au cours du Prime Day de 48 heures a dépassé 11 milliards de dollars.

L’analyste et directeur d’Adobe Digital Insights, Taylor Schreiner, a expliqué les résultats solides.

“Il y a une demande refoulée pour les achats en ligne alors que les consommateurs attendent avec impatience un retour à la normale”, a expliqué Schreiner, faisant clairement allusion au comportement des consommateurs dans un monde post-Covid.

Schreiner a même suggéré que le méga-événement d’Amazon était si important qu’il a amélioré les résultats du secteur du commerce électronique au sens large.

“L’effet de halo de Prime Day … a joué un rôle important, donnant aux grands et petits détaillants en ligne des augmentations de revenus significatives”, a déclaré Schreiner.

Le résultat sur AMZN Stock

L’action AMZN est-elle chère ? Peut-être, mais il y a encore de la place pour un moment d’évasion cette année.

Et si vous avez besoin d’une preuve qu’Amazon est toujours un leader de la catégorie, consultez simplement les statistiques de Prime Day.

Alors que l’Amérique continue de faire ses achats en ligne, l’influence d’Amazon restera considérable et irréfutable.

