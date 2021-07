Blockchain Analytics Firm Santiment Crypto nouveaux médias

Les plus grandes baleines Ethereum à travers le monde accumulent de l’ETH, selon la société d’analyse de blockchain Santiment.

Santiment dit que les plus grands portefeuilles Ethereum qui n’appartiennent pas à des échanges cryptographiques détiennent un total de 21,3 millions d’ETH cette semaine, fracassant un sommet en cinq ans. Au moment de la rédaction, l’offre détenue par les méga baleines Ethereum vaut environ 48,9 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les 10 principales baleines d’échange ne détiennent que 4,66 millions d’ETH, d’une valeur d’environ 10,69 milliards de dollars, le total le plus bas depuis le lancement d’Ethereum en 2015.

Source : Santiment

Ethereum se négocie à 2 295 $ au moment de la rédaction et est en hausse de près de 30% sur la semaine, selon CoinGecko.

L’action haussière des prix a levé le sentiment de la communauté ETH sur les réseaux sociaux, selon Santiment.

« Qu’est-ce qu’un saut soudain au milieu de l’été au-dessus de 2 400 $ fait aux taureaux ETH sur Twitter ? Selon nos données, il semble les avoir fait sortir du bois. Ethereum montre son sentiment le plus positif en ce moment depuis la mi-mai. »

Source : Santiment

En regardant Bitcoin, la société d’analyse de blockchain note que les baleines de «niveau millionnaire» ont accumulé BTC à un rythme rapide.

“Les baleines Bitcoin détenant entre 100 et 10 000 BTC continuent de s’accumuler depuis la chute de mai qui a secoué de nombreuses mains faibles. Ces adresses ont maintenant accumulé 130 000 BTC supplémentaires au cours des 5 dernières semaines et 40 000 de plus au cours des 10 derniers jours. »

Bitcoin se négocie à 40 011,86 $ au moment de la rédaction et a augmenté de près de 34% la semaine dernière, selon CoinGecko.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/MoVille