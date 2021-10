Blockchain ‘Blank Check’ SPAC annonce une introduction en bourse de 100 millions de dollars pour financer des regroupements d’entreprises

Visitez l’article original*

Blockchain Moon Acquisition Corp (BMAC), une nouvelle société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) basée en Floride, a reçu le feu vert de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour inscrire 100 millions de dollars d’actions dans le cadre d’une offre publique initiale (IPO) .

Le prix de son introduction en bourse de 10 millions d’unités à 10,00 $ par action sera coté mardi via le Nasdaq Global Market sous le symbole boursier « BMAQU », selon un formulaire S-1 déposé auprès de la SEC le mois dernier.

Chardan Capital Markets LLC de New York agit en tant que seul gestionnaire de livre tandis que l’offre devrait se clôturer le 21 octobre.

Avec l’inscription, le PDG de BMAC, Enzo Villani, a déclaré à CoinDesk par e-mail lundi que la prochaine étape consistait à « trouver la bonne cible pour la SPAC et à exécuter une fusion ».

« Nous … travaillons là-dessus depuis quelques mois », a déclaré Villani. « La SPAC se concentre sur la fusion avec une entreprise axée sur la croissance dans l’économie de la blockchain qui recherche des capitaux et peut tirer parti des marchés publics pour développer ses activités. »

Une SPAC est une société sans opérations commerciales et est conçue pour lever des capitaux via une introduction en bourse visant à acquérir et fusionner avec des sociétés existantes. BMAC se définit comme une société de « chèque en blanc » axée sur la recherche d’entreprises de technologies de blockchain à forte croissance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, selon son site Web.

Selon le dossier, la société de blockchain a l’intention de rechercher des entreprises présentant « des avantages concurrentiels importants et/ou des opportunités d’expansion sous-exploitées ». L’expansion peut être accomplie grâce à une « combinaison d’accélération de la croissance organique et de recherche d’objectifs d’acquisition supplémentaires attrayants », note la société.

« Nous avons l’intention de chercher à identifier des entreprises dotées d’équipes de direction solides et prêtes à l’emploi, dotées de solides politiques de gouvernance d’entreprise et de reporting qui ont l’expérience nécessaire pour exécuter avec succès et créer de la valeur pour les parties prenantes », indique le dossier.

