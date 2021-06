Blockchain Capital sécurise un tour de table de 300 millions de dollars mené par PayPal et Visa

Blockchain Capital, le premier et l’un des plus grands Crypto VCs, a clôturé son cinquième tour de financement après avoir levé 300 millions de dollars (214,84 millions de livres sterling). La société a fait connaître cette nouvelle dans un communiqué de presse le 22 juin, notant que le tour de table était baptisé Blockchain Capital V, LP et mettait en vedette plusieurs investisseurs de premier plan. Le géant des paiements en ligne PayPal et la principale société financière Visa auraient été à l’avant-garde de cet investissement massif.

Selon le communiqué de presse, cet investissement verra Visa et PayPal, parmi d’autres investisseurs sélectionnés, rejoindre Blockchain Capital en tant que commanditaires. Apparemment, il s’agit du premier accord LP entre PayPal et un crypto VC. Dans cette position, les commanditaires sélectionnés auront un gestionnaire externe qui effectuera des investissements en actions plus larges en leur nom. Blockchain Capital vise à tirer parti de son réseau de premier plan, de son pouvoir d’enquête et de ses contacts dans l’industrie pour offrir à ses partenaires limités de multiples avantages grâce à ce mouvement.

Alors que Blockchain Capital a refusé de révéler les noms d’autres commanditaires, la société a révélé que Blockchain Capital V, LP attirait des investissements d’investisseurs stratégiques, de fonds de pension, de subventions universitaires de premier plan et de family offices répartis dans le monde entier.

Promouvoir la croissance des industries de la crypto et de la blockchain

Blockchain Capital cherche à renforcer sa mission de près d’une décennie consistant à rejoindre les principaux fondateurs des fondateurs de la crypto et de la blockchain et à les aider à développer leurs activités et leurs protocoles avec les fonds levés. La société a l’intention d’investir l’argent dans l’infrastructure blockchain, DeFi, NFT et les applications naissantes de la technologie blockchain.

Expliquant pourquoi PayPal a décidé de participer à ce tour de table, José Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de la blockchain, de la crypto et des monnaies numériques, a déclaré :

PayPal s’engage à favoriser un écosystème d’entreprises qui rend les monnaies numériques plus accessibles, utiles et sécurisées. Investir dans le nouveau fonds Blockchain Capital nous permet de nous engager avec les entrepreneurs qui pilotent l’avenir de l’économie décentralisée et de la nouvelle vague de services financiers.

El director financiero de Visa, Vasant Prabhu, se hizo eco de la actitud alcista de PayPal en el espacio criptográfico y dijo que la empresa líder de servicios financieros se centra en todas las formas de movimiento de dinero, independientemente de si está en su red o au delà. Il a ajouté que grâce à ce partenariat avec Blockchain Capital, Visa aurait l’opportunité de renforcer ses efforts pour façonner et soutenir le rôle que les monnaies numériques joueront à l’avenir.

Dans le communiqué de presse, le co-fondateur et associé directeur de Blockchain Capital, Brad Stephens, a révélé que la société avait promu Aleks Larsen, 26 ans, en tant que partenaire.

