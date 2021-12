Blockchain.com acquiert la plateforme argentine d’investissement crypto Sesocio pour se développer en Amérique latine

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Blockchain.com a acquis la plate-forme d’investissement crypto d’Amérique latine Sesocio. Selon les informations, elle deviendrait la plus grande entreprise de cryptographie de la région. Elle aura des bureaux physiques dans 5 pays.

***

La société Blockchain.com a annoncé cette semaine l’acquisition de la plateforme d’investissement argentine Sesocio.

Selon les informations contenues dans un communiqué de presse, ce a été leur plus grande acquisition à ce jour et avec lui, Blockchain.com veut continuer à se développer en Amérique latine, avec une équipe engagée dans l’adoption de la crypto dans la région.

Bien qu’il soit déjà l’une des principales sociétés de cryptographie en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique, Blockchain.com aura désormais une présence physique dans ces pays, par l’ouverture de bureaux et l’embauche locale.

« L’Amérique latine présente l’une des plus grandes opportunités de croissance dans le domaine de la cryptographie au cours de la prochaine décennie », a déclaré Peter Smith, PDG de Blockchain.com. «Des millions ont déjà vu l’inflation à son pire, de nouvelles devises émergent de nulle part et il y a une instabilité politique, créant un environnement favorable pour les crypto-monnaies. Avec l’équipe SeSocio, notre objectif est de fournir à tous les Latino-Américains un accès à une plateforme mondiale de crypto-monnaie. »

Avec plus de 200 millions de personnes non bancarisées en Amérique latine, la société considère les crypto-monnaies comme une alternative aux services financiers.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons pu construire sur le marché latino-américain et de la croissance que nous avons connue en tant qu’entreprise jusqu’à présent », a déclaré Guido Quaranta, co-fondateur et PDG de SeSocio. «Je suis convaincu que SeSocio prospérera dans ce prochain chapitre de notre voyage. Avec Blockchain.com, nous ouvrirons une nouvelle ère de plus grande accessibilité de la cryptographie en Amérique latine et au-delà. »

Investissements antérieurs

L’acquisition est la dernière initiative de Blockchain.com alors que la croissance stratégique mondiale se poursuit, à la suite des acquisitions précédentes de cette année, notamment la société d’intelligence artificielle AiX, la société d’investissement en apprentissage automatique Magic Carpet et la startup de consommation Storm. Inc. Blockchain.com offre 37 millions d’utilisateurs vérifiés au total. plus de 200 pays la possibilité de surveiller, acheter, vendre, échanger et stocker des crypto-monnaies.

En outre, L’effectif mondial de Blockchain.com passe à 400 employés après l’acquisition de la plateforme d’investissement crypto Sesocio.

Fin mars, Blockchain.com a levé 300 millions de dollars et la valorisation ultérieure de l’entreprise est passée à 5,2 milliards de dollars. En août, la directrice financière de Blockchain.com, Macrina Kgil, a expliqué comment la société avait dépassé 1 000 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie. Kgil a en outre révélé que la société pourrait devenir publique dans 18 mois et a révélé que Blockchain.com avait BTC et ETH sur son bilan.

De plus, en août de cette année, Blockchain.com a confirmé son intention de devenir public en 2023.

Sources : Communiqué de presse, Bitcoin.com, archives

Image de Unsplash