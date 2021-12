Blockchain.com acquiert la plateforme d’investissement crypto résidente Sesocio

Le 30 novembre, la société de cryptographie Blockchain.com l’a déclaré non héritable de la plateforme d’investissement basée en Argentine Sesocio. En accord avec l’entreprise, l’acquisition peut offrir à la main-d’œuvre internationale de l’entreprise un nombre de quatre cents employés de Blockchain.com dans le monde.

À la fin du mois de mars, Blockchain.com a levé 300 millions de dollars et l’évaluation de l’entreprise après glorieuse à 5,2 milliards de dollars. En août, la dirigeante de Blockchain.com, Macrina Kgil, a déclaré que l’entreprise avait dépassé 1 000 milliards de dollars en transactions de crypto-monnaie. Kgil any a découvert que la société pourrait devenir publique dans dix-huit mois tout en révélant que Blockchain.com contrôle BTC et ETH sur son dossier. La société de cryptographie, soutenue en 2011 par Benjamin Reeves, Nicolas Cary et Peter Smith, a précisé mardi que la société avait acquis la plate-forme d’investissement crypto résidente Sesocio.

« L’Amérique latine présente l’une des opportunités de croissance les plus importantes dans le domaine de la cryptographie au cours de la prochaine décennie », a déclaré Peter Smith, PDG de Blockchain.com, dans un communiqué. «Des millions ont déjà vu l’inflation à son pire, de nouvelles devises émergent du néant et une instabilité politique à part entière – créant une atmosphère positive pour la crypto. Avec l’équipe Sesocio, nous avons tendance à viser à fournir à chaque résident un accès à une plate-forme de cryptographie mondiale », a ajouté Smith.

L’acquisition de Blockchain.com fait suite à l’agitation de la société contre la société minière de bitcoin Gridid ​​Infrastructure. Gridi a déclaré le 23 novembre dernier qu’il avait obtenu une facilité de crédit de 525 millions de dollars de Blockchain.com. En outre, Blockchain.com a acquis cette année la start-up patronne Storm Iraqi National Congress., la fiducie d’investissement Magic Carpet et la société d’informatique (IA) Aix.

« Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons pu faire pour intégrer le marché de la zone géographique et également de la croissance que nous avons constatée en tant qu’entreprise jusqu’à présent », a déclaré Guido Quaranta, co-fondateur et PDG de Sesocio. «Je suis assuré que Sesocio peut prospérer au cours de ce prochain chapitre de notre voyage. Blockchain.com, nous ouvrirons une toute nouvelle ère d’accessibilité cryptographique accrue en Amérique latine et de l’autre côté.

La publication Blockchain.com acquiert la plateforme d’investissement Crypto résidente Sesocio est apparue pour la première fois sur BTC Wires.