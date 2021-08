Blockchain.com confirme son intention de devenir public d’ici 2023

in

De cette façon, Blockchain.com rejoint le groupe de sociétés de cryptographie intéressées à être cotées en bourse, parmi lesquelles Kraken, Circle, Binance et d’autres.

L’échange de crypto-monnaie et le fournisseur de services associés aux crypto-monnaies, Blockchain.com, ont confirmé qu’ils ont parmi leurs projets d’être cotés en bourse à partir de 2023.

Blockchain.com prévoit de devenir public d’ici 2023

Cela a été indiqué par la directrice financière de Blockchain.com, Macrina Kgil, qui, lors d’une interview menée par Fortune, a déclaré que la société envisageait de devenir publique dans une période de 18 mois ou plus, avec laquelle elle pourrait lancer une offre publique. qui permettrait aux intéressés d’investir dans les actions de la société.

À cet égard, Kgil a commenté que Blockchain.com avait déjà dépassé 1 000 000 millions de dollars (un billion) de transactions cryptographiques, où la majeure partie du capital provenait de détaillants et d’entreprises qui avaient déjà fait l’adoption institutionnelle de ces actifs à travers leurs produits. et prestations de service. Il a également révélé que le bilan de la société est composé de Bitcoin (BTC), d’Ethereum (ETH), d’autres altcoins et d’espèces.

Les déclarations de Kgil vont de pair avec ce qui a été exposé par le PDG de la société, Peter Smith, qui avait précédemment révélé que Blockchain.com examinait attentivement toutes les options avant de devenir publiques. Gardez à l’esprit que la société a actuellement une valorisation de 5,2 milliards de dollars US, ceci après avoir terminé les tours de financement en février et mars de cette année, au cours desquels elle a levé 120 millions de dollars et 300 millions de dollars respectivement.

Les entreprises de crypto et le marché boursier

Les déclarations du représentant de Blockchain.com ne sont pas étranges, car cette année, les entreprises du secteur ont manifesté un grand intérêt pour une introduction en bourse sur le marché boursier américain et sous d’autres latitudes.

Le premier à franchir cette étape a été Coinbase, qui est officiellement devenu public en avril de cette année en cotant ses actions sur le NASDAQ. Après certains désagréments et exigences réglementaires, les actions COIN sont enfin disponibles à la commercialisation, suscitant toutes sortes de réactions chez les passionnés et les investisseurs du secteur.

Une autre société qui a annoncé son intention de suivre les mêmes traces que Coinbase était Kraken, la bourse américaine, qui prévoit de devenir publique dans le courant de 2022. Circle, la société, fait également partie des personnes intéressées. a annoncé son intention de le faire le mois dernier.

