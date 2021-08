Blockchain.com envisage une introduction en bourse alors que les transactions cryptographiques dépassent la marque T

in

Blockchain.com

Blockchain.com envisage une introduction en bourse alors que les transactions cryptographiques dépassent la barre des 1 000 000 $

Après les débuts publics de l’échange crypto américain Coinbase, plusieurs autres sociétés blockchain et crypto-natives ont également fait allusion à la possibilité d’entrer en bourse via une offre publique initiale (IPO).

Le dernier à suivre cette ligne est Blockchain.com – le fournisseur de services d’échange de crypto et de portefeuille populaire.

Près de 33% des transactions du réseau Bitcoin

Plus tôt cette semaine, Macrina Kgil, directrice financière (CFO) de Blockchain.com, s’est entretenue avec Fortune Magazine. Elle a expliqué que la société étudiait en effet la possibilité d’une introduction en bourse.

S’adressant à la source d’information et à un article de blog publié le même jour, Kgil a expliqué que Blockchain.com avait franchi la barre des mille milliards de dollars pour les transactions cryptographiques traitées sur sa plate-forme.

Le billet de blog expliquait que Blockchain.com avait traité près de 33% de toutes les transactions du réseau Bitcoin depuis 2012. La plupart de ces transactions provenaient des portefeuilles Blockchain.com au cours des deux dernières années.

L’étape semble avoir alimenté l’entreprise, Kgil ayant déclaré à Fortune qu’une introduction en bourse dans les 18 prochains mois n’était pas hors de question.

Blockchain.com est l’une des entreprises les plus précieuses. La société a eu deux tours de financement rien qu’en 2021, le dernier étant un tour de 300 millions de dollars en mars. Les principaux participants au cycle de financement étaient DST Global, Lightspeed Venture Partners et VY Capital, et cela a donné à Blockchain.com une valorisation de 5,2 milliards de dollars.

Le PDG de la société, Peter Smith, a déclaré qu’ils utiliseraient les fonds collectés pour développer leurs activités institutionnelles. Cette décision semble avoir porté ses fruits, car Kgil a souligné que la croissance dans cet aspect était l’un des catalyseurs des jalons de 1 000 milliards de dollars.

Crypto à Wall Street

Maintenant qu’une introduction en bourse semble être envisagée, Blockchain.com rejoint une nouvelle génération de sociétés de cryptographie qui cherchent à faire leurs débuts sur les principaux échanges bientôt. Le mois dernier, le développeur de stablecoin et géant de la fintech Circle a annoncé qu’il avait formé un partenariat avec Concord Acquisition Corp – une société d’acquisition spéciale à chèque en blanc (SPAC) dans le cadre d’un accord de 4,5 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord, Concord et Circle seront acquis par une société holding basée en Irlande. Cela ouvrira la voie à la cotation de l’entité combinée à la Bourse de New York (NYSE), avec un ticker attendu de «CRCL». Circle a également affirmé que les actionnaires existants de la société détiendraient environ 86 % de l’entité publique une fois la transaction conclue.

Kraken, une autre bourse américaine de premier plan, a également fait allusion à un possible début public. En juin, le chef de l’entreprise, Jesse Powell, a déclaré à BloombergTV qu’une introduction en bourse semble être une “progression naturelle” pour l’entreprise car elle cherche à “apporter la crypto au monde”.

Powell a expliqué que Kraken est en train de préparer le terrain pour ses débuts publics dans l’année ou les 18 prochains mois. La société n’a pas encore donné de détails sur le déroulement de l’introduction en bourse, bien qu’un porte-parole de la société ait déclaré à des sources d’information du secteur en mars qu’elles ne seraient pas inscrites via un SPAC car elles sont “trop ​​grosses”. De plus, compte tenu des performances initiales médiocres de Coinbase, un accord SPAC n’est plus aussi attrayant pour Kraken.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.