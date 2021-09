Blockchain.com parie sur l’écosystème LUNA et rejoint le fonds d’initiative Terra de 150 millions de dollars ⋆ Crypto new media

in

Blockchain.com, une plate-forme de services de cryptographie à pile complète, a récemment annoncé qu’elle avait rejoint le Fonds pour l’écosystème de 150 millions de dollars de Terra, créé pour servir de base de capital aux projets désireux de créer et de développer des applications, des protocoles et des outils sur le réseau en pleine croissance.

Ce faisant, la société a rejoint un ensemble d’investisseurs de premier plan, dont Arrington Capital, BlockTower Capital, Galaxy Digital, Hashed, Lightspeed Ventures, Pantera Capital, Parafi, SkyVision Capital et bien d’autres qui ont reconnu l’élan de Terra.

Au cours des 30 derniers jours, LUNA, l’actif natif de jalonnement et de gouvernance de Terra, qui est largement utilisé pour stabiliser le prix des pièces stables du protocole et pour inciter les validateurs de la plate-forme, a augmenté de 219,73 %.

Faire bouger les choses avec un investissement dans LUNA

En juin 2021, le fonds de capital-risque de Blockchain.com a investi dans le jeton natif LUNA de Terra et gère désormais un nouveau nœud de validation pour le réseau.

Ravi d’accueillir @blockchain au Terra Ecosystem Fund !https://t.co/TY6IFyJKPZ L’équipe Venture a également investi dans $ LUNA et gère désormais son propre nœud de validation sur le réseau Terra. Gros ajout à la famille #LUNAtic 🙂 https://t.co/PR2Lh7jDNP – Terra (UST) Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 30 août 2021

Pendant ce temps, la plate-forme de blockchain décentralisée qui déploie une suite de stablecoins algorithmiques et fiat-pegged est sur le point de la mise à niveau la plus importante, baptisée Columbus-5, qui inaugurera l’intégration inter-chaîne, qui devrait attirer davantage une myriade de protocoles et dapps.

1/ La proposition en chaîne de migrer le réseau Terra vers le réseau principal Columbus-5 a été officiellement adoptée, avec 99,99 % des votes indiquant « Oui ». https://t.co/22CS19RbLV – Terra (UST) Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 25 août 2021

La mise à niveau du réseau principal de Columbus-5 est également destinée à simplifier la tokenomique de l’écosystème via un seigneuriage brûlant qui rendra le stablecoin natif du protocole, TerraUSD (UST), échangeant plus efficacement et profitera davantage aux jalonneurs LUNA, qui sont du côté de la réception des frais d’échange.

Demande croissante pour les pièces stables de Terra

La demande croissante pour les pièces stables du protocole, telles que TerraUSD (UST) et TerraKRW (KRT), est générée par l’utilisation croissante de produits dans l’écosystème de Terra, comme Mirror qui permet le trading d’actifs synthétiques, ou Anchor qui permet des économies à haut rendement.

Avec de nombreux projets en vue du lancement après la mise à niveau, la demande de pièces stables de Terra devrait exploser et à mesure que davantage de pièces stables sont frappées, plus de LUNA sont brûlées, réduisant ainsi l’offre entièrement diluée.

PEU après le Col-5 dans 14 jours, des projets comme :@mars_protocol @astroport_fi @nebula_protocol @kado_money @SuberraProtocol @AndromedaProt @ProtocolTalis @valkyrie_money @Levana_protocol @spar_protocol @prism_protocol Et $UST en tant que ccy d’exploitation sur Cosmos avec IBC et au-delà pic.twitter.com/lNaucOjF6M – SJ Park 🌖 (@sjpark_TFL) 26 août 2021

« Terra a fait ses preuves dans les paiements via son application de paiement Chai alimentée par stablecoin, qui compte désormais des millions d’utilisateurs. Ils ont construit des primitives financières clés telles que Anchor & Mirror. L’écosystème a évolué pour devenir une couche 1 à part entière et sans autorisation avec un écosystème de développeurs tiers en plein essor », a déclaré Samuel Harrison, associé directeur chez Blockchain.com Ventures.

