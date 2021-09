Blockchain : en quoi joue-t-elle un rôle crucial dans l’évaluation du risque de crédit chez les emprunteurs ?

Blockchain est entré en scène avec l’introduction de monnaies numériques – comme BitCoin et Ethereum.

Blockchain est entré en scène avec l’introduction de monnaies numériques – comme BitCoin et Ethereum. Ces devises ont joué un rôle crucial dans la croissance de l’industrie FinTech tout en donnant une impulsion à l’adoption généralisée des transactions numériques. Le rôle de la blockchain a transcendé les crypto-monnaies et continue de rester en tête pour faciliter des transactions numériques sûres et sécurisées.

Selon les estimations récentes, plus de 40 milliards de transactions numériques d’une valeur de plus de quatre milliards de roupies indiennes ont été enregistrées en Inde. Pour faire face aux énormes quantités de transactions numériques, les entreprises fintech s’appuient sur la blockchain et créent un paysage numérique sécurisé.

Avant l’avènement de la blockchain, les intermédiaires et les tiers dominaient les processus de crédit traditionnels. Ces parties ont créé une couche de confiance et de protection, mais ont facturé des frais élevés. De plus, il y avait plus de niveaux de complexité et de réglementation dans le processus qui limitaient l’accès des groupes à faible revenu à des crédits sûrs. Compte tenu de la nature de la conception de la blockchain, la technologie est impartiale et décentralisée. Il rend le processus de transfert de fonds ou de tout actif d’une personne à une autre directement. L’élimination de la validation par un tiers a donné lieu à des prêts entre pairs qui ont créé de nouveaux sommets dans le processus de prêt et d’emprunt.

Évolution du processus de prêt traditionnel

Les modèles de prêt traditionnels ont créé des lacunes dans le processus de prêt en raison de leur incapacité à évaluer efficacement le crédit. De plus, le processus a été suivi d’une tâche fastidieuse prenant beaucoup de temps en documentation et en évaluation. Pour promouvoir l’inclusion financière, les sociétés de prêt de la nouvelle ère ont commencé à tirer parti de la technologie blockchain pour posséder la capacité et l’agilité d’utiliser des points de données alternatifs. Principalement, les plateformes de prêt numérique proposent des prêts personnels instantanés aux salariés et aux indépendants. Les entreprises suivent une approche d’évaluation du crédit basée sur la technologie pour traiter les approbations de prêt. De la vérification de l’éligibilité à la demande en passant par le décaissement et le remboursement du prêt, l’ensemble du processus de prêt est en ligne. Ces plates-formes stimulent la technologie de pointe pour rendre le processus plus raffiné. Cela permet aux clients d’accéder aux solutions de crédit directement depuis leur smartphone sur leur compte bancaire sans aucune exigence de paperasse, de visites en succursale physique ou d’intermédiaire.

Cette approche permet également à la plate-forme de servir les demandeurs de prêt pour la première fois ainsi que les travailleurs de concert qui n’ont pas de revenu régulier. En tirant parti de points de données de prêt alternatifs en dehors des scores de salaire et de bureau, ces plates-formes peuvent verser aux jeunes professionnels qui sont nouveaux dans le crédit et à ceux qui ne sont pas salariés comme les travailleurs des concerts. y compris les travailleurs à temps partiel, les pigistes et les travailleurs indépendants.

Outre les décaissements de prêts, les pratiques de recouvrement de l’entreprise sont également devenues technologiques. Le processus utilise la robotique, l’automatisation et de nombreuses autres techniques avancées en plus d’appeler des agents, ce qui améliore considérablement la portée des clients et ouvre une myriade d’options à utiliser pour les collections.

Technologie de grand livre distribué pour la modélisation du risque de crédit

L’innovation de la blockchain en tant que technologie joue un rôle essentiel pour atténuer les défis du processus de prêt traditionnel, principalement dans la vérification des identités. Au contraire, la blockchain repose sur une technologie de grand livre distribué qui décentralise et sécurise les données des clients. Simplement, cela fonctionne en conservant les données client dans un grand livre distribué au lieu d’un stockage centralisé, ce qui réduit également les risques de cybercriminalité.

Compte tenu de l’infrastructure blockchain, le profilage des clients devient précis, sécurisé et privé. De plus, tous les participants au réseau ont accès aux informations et à l’enregistrement des transactions sans affecter la confidentialité des clients. La technologie du grand livre distribué élimine la duplication de la maintenance des dossiers, ce qui réduit les coûts et le temps impliqués dans le processus. De plus, la blockchain est basée sur l’immuabilité, ce qui signifie qu’aucun participant ne peut altérer la transaction enregistrée dans le grand livre distribué. Cependant, si une erreur survient lors de la tenue de l’enregistrement, elle doit être ajoutée à la réversibilité des erreurs qui reste visible.

Conclusion

L’arrivée de la blockchain garantit la confiance, la sécurité et l’efficacité dans le processus de prêt et d’emprunt. La transparence, l’exactitude et l’enregistrement en temps opportun des données financières améliorent l’évaluation du risque de crédit.

