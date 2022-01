Blockchain : expliquer le contrecoup négatif de l’option de don crypto de Mozilla

Jeudi, Mozilla a tweeté qu’il commencerait à accepter des dons en crypto-monnaie. Cela a rapidement rencontré des réactions négatives, y compris de la part de son fondateur. Un jour plus tard, Mozilla a annoncé avoir mis cette décision en pause. J’aimerais expliquer une partie de la controverse.

Preuve de travail

Pour le décomposer, une blockchain est un registre de transactions financières réparties entre plusieurs ordinateurs. Ils doivent tous convenir, ou parvenir à un consensus, que les transactions qu’ils traitent sont exactes. Apportez des algorithmes de consensus.

La partie « crypto » fait référence à la cryptographie et traite des hachages. Les hachages sont la signature d’un fichier qui peut aider à prouver qu’il n’a pas été modifié. Une analogie est une empreinte digitale, et les modifications apportées au fichier modifieront le hachage.

La preuve de travail, ou PoW, est utilisée par des blockchains telles que Bitcoin et Ethereum. Afin de valider et d’ajouter un nouveau bloc de transactions à la chaîne, les mineurs de PoW doivent résoudre un calcul mathématique qui est inclus dans chaque bloc, alias le « nonce ». Les mineurs rivalisent pour résoudre le nonce afin qu’ils puissent être les premiers à recevoir la récompense pour l’avoir résolu.

Résoudre rapidement des problèmes mathématiques nécessite un matériel toujours plus puissant, ce qui se traduit par de grandes fermes de serveurs de mineurs utilisant des GPU. Tout ce matériel informatique crée des déchets thermiques, bien qu’il existe des plates-formes minières qui utilisent des sources d’énergie renouvelables.

Quoi qu’il en soit, l’algorithme lui-même nécessite de la puissance, mais il existe des alternatives.

Preuve de participation

Le Proof-of-Stake, ou PoS, est une alternative au PoW. Il est plus économe en énergie car il ne nécessite pas de fermes de données remplies de GPU. Cette méthode change la façon dont les blocs sont vérifiés. Au lieu de fermes de données, les jalonneurs offrent leurs propres pièces en garantie. C’est un moyen de continuer à valider des blocs tout en investissant dans la blockchain.

« Staking » signifie que vous sélectionnez le nombre de pièces que vous souhaitez pour prouver que les blocs sont valides, à la place du calcul. Certaines blockchains ont diverses exigences quant au montant minimum de mise. Plus vous misez de pièces, plus votre position en tant que validateur est grande, et les validateurs sont sélectionnés au hasard. Dans le but de dissuader les riches de posséder la blockchain par le simple pouvoir financier, les récompenses du jalonnement diminuent.

Ethereum, qui est actuellement la chaîne la plus populaire pour les contrats intelligents et les NFT, est actuellement PoW. Cependant, l’équipe a travaillé à la transition vers le PoS, et la fusion finale devrait avoir lieu dans un proche avenir.

Bien que les blockchains PoS ne nécessitent pas de plates-formes énergivores, elles favorisent toujours les riches par rapport aux pauvres, car cela dépend du nombre de pièces que vous pouvez vous permettre d’acheter et de miser. Dans tous les cas, les blockchains ne sont pas créées égales en matière de consommation d’énergie, et il existe également plus de protocoles de consensus que ces deux-là.