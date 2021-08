Blockchain : Favoriser le partage sécurisé des données

Je vais le dire : j’aime les préquelles de Star Wars. Certes, mon opinion est sûrement faussée par ma proximité d’âge avec les aventures remplies de CGI de George Lucas et oui, les films originaux guidés par Lucas, Kershner et Marquand sont des exploits objectivement supérieurs du cinéma. Mais cela ne rend pas les entrées […] More