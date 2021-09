Blockchain Intelligence Group soutiendra XinFin (XDC) sur sa plateforme d’investigation crypto » CryptoNinjas

in

BIGG Digital Assets (BIGG), propriétaire de Blockchain Intelligence Group, développeur d’une plate-forme technologique de blockchain pour l’analyse, la conformité et la criminalistique, a annoncé un partenariat avec XinFin, développeur du réseau de blockchain hybride prêt pour l’entreprise, XDC.

Le partenariat renforce la légitimité du réseau XDC dans le monde réel en l’intégrant à l’écosystème technologique de conformité de Blockchain Intelligence Group. Les réglementations actuelles et futures sur les marchés où le réseau XDC est utilisé sont plus facilement respectées à l’aide des solutions de conformité à la demande.

« Blockchain Intelligence Group et XinFin partagent les mêmes valeurs autour de l’utilité réelle de la blockchain, de la transparence et de l’innovation », a déclaré Lance Morginn, président de Blockchain Intelligence Group. “Blockchain Intelligence Group et XinFin cherchent tous deux à construire un avenir sûr pour les entreprises qui cherchent à tirer parti de l’adoption de la blockchain, de la cryptographie et de la tokenisation.”

Réseau XDC + Groupe d’intelligence Blockchain

XinFin utilise le réseau XDC pour faciliter la finance décentralisée du monde réel (DeFi) en utilisant des actifs de financement du commerce tokenisés et des jetons non fongibles (NFT) dans les limites réglementaires. Le 21 septembre, TradeTeq a finalisé la première transaction au monde de jetons non fongibles (NFT) basée sur le financement du commerce, sur le réseau XDC.

« Les plates-formes de tokenisation fonctionnant sur le réseau XDC, en particulier celles qui prennent en charge les instruments de financement du commerce, inviteront à terme la concurrence entre les financiers dans les écosystèmes DeFi émergents », a déclaré Bill Sebell, directeur du développement des écosystèmes en Amérique du Nord, XinFin. « Ces plateformes compétitives offriront plus de visibilité aux PME, créeront de meilleures opportunités de financement de projets et faciliteront de meilleurs taux pour les participants. Pour accélérer l’adoption de cette technologie, nos efforts pour accroître la transparence doivent correspondre à nos efforts pour faire avancer l’innovation. »

Blockchain Intelligence Group prendra en charge les adresses et les transactions XDC sur sa plateforme d’investigation cryptographique, QLUE. Les clients auront la possibilité de rechercher des scores d’adresse et de transaction, des indicateurs et des entités à l’aide de BitRank Verified.

Ces développements reflètent les efforts du réseau XDC pour accroître la responsabilité de la blockchain, même au niveau du protocole. Ce livre blanc récemment publié traite de la mise à niveau proposée par le réseau XDC vers son moteur de consensus décentralisé (XDPoS 2.0) et prévoit un réseau doté de capacités d’investigation, de responsabilité et d’attribution. La mise à niveau créerait la possibilité d’identifier les acteurs malveillants avec une intégrité cryptographique directement à partir des enregistrements de la blockchain.

Cette collaboration arrive sur le dos de la liste du réseau XDC en tant que membre de la Trade Finance Distribution Initiative (TFDI). Le TFDI est un consortium d’initiateurs commerciaux, d’assureurs-crédit et de bailleurs de fonds institutionnels dont la mission est de renforcer l’automatisation et la transparence de la distribution des actifs commerciaux et des risques. Le réseau XDC est la première solution blockchain à rejoindre le consortium.

La source:

Groupe d’intelligence Blockchain