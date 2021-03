Blockchain Life Forum 2021 | Cryptopolitan ⋆ Crypto nouveaux médias

Forum sur la vie de la blockchain 2021

21-22 avril, Moscou, Music Media Dome

Blockchain Life 2021, le 6e plus grand forum en direct sur la blockchain, les crypto-monnaies et l’exploitation minière, se tient du 21 au 22 avril à Moscou.

Suite de 4000 participants se réunissent au forum chaque année.

En savoir plus: https://blockchain-life.com/europe/en/

Intervenants au forum: Sergey Khitrov – Listing.Help, Murodjon Khamraev – Bitmain, Artem Kalikhov – Waves, Rauan Khassan – TradingView, Anatoly Radchenko et autres.

Le programme du forum comprend:

Tendances DeFi et NFT en 2021.

Section sur la réglementation de l’industrie en Russie et la loi CFA.

Master class sur la mise en œuvre de la blockchain en entreprise.

Entretien en direct sur l’aperçu du marché de la crypto-monnaie 2021.

Une section des traders sur l’analyse du marché de la crypto-monnaie des principales bourses mondiales.

Et beaucoup plus.

Déjà le 21 mars, la plate-forme de réseautage en ligne «Networking 2.0». sera lancé pour les participants à Blockchain Life 2021.

Blockchain Life 2021 est l’événement principal de l’année dans l’industrie, pour la quatrième année consécutive, confirme son statut comme l’un des événements les plus importants et les plus fréquentés du monde de la crypto.

Le forum est organisé par la principale agence de référencement de crypto-monnaie au monde Listing.help et l’association internationale Ideo.one.

Le nombre de billets est limité.

Achetez votre billet avant le prix augmentation sur le site officiel: https://blockchain-life.com/europe/en/#tickets-row

