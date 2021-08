Blockchain Platform Ethernity Chain annonce l’arrivée de “The Messiverse” Crypto new media

4 août 2021 – Barcelone, Espagne

La plateforme Blockchain Etherity Chain (CC:ERN-USD) a annoncé aujourd’hui “The Messiverse”, la toute première collection NFT sous licence et authentifiée de Lionel Messi. Ce partenariat exclusif Ethernity dépasse le cadre d’une seule série, d’un décor ou d’un footballeur. Cette collection NFT, qui fait partie du ‘Messiverse’, est aussi grande que la légende de Lionel Messi lui-même. La collection Messi sera disponible à partir du 20 août 2021 à 17h00 HAE, exclusivement sur ethernity.io.

La collection Messi comprend

“Man From the Future” de Bosslogic “Worth the Weight” de Bosslogic “The King Piece” de Bosslogic Untitled by Impossible Brief

Leo Messi a accumulé toutes les distinctions individuelles qu’une star du football peut recueillir – un record de six Ballon d’Or, 750 buts en carrière – le plus grand nombre de buts jamais marqués pour un seul club – le record argentin, 34 trophées en carrière de la Liga et de l’UEFA Champions League titres de la récente couronne de la Copa America. Il a remporté le Ballon d’or et a atteint la finale de la Coupe du monde. Le buteur et meneur de jeu épique immortalise maintenant son héritage sous forme de blockchain. Les fans du monde entier peuvent désormais collectionner les pièces maîtresses d’Ethernity qui cimentent sa valeur et ses capacités de jeu emblématiques sous une forme numérique immuable pour toujours.

Quatre pièces comprennent la chute et dépeignent la superstar du football sous une forme bionique futuriste pilotée par l’IA, comme un personnage de type Atlas tenant le monde du football, le «roi» de la célébrité créative du football et une pièce encore à révéler à venir le jour du lancement.

Nos agences de football partenaires ISL ont joué un rôle déterminant dans la création de ce partenariat NFT.

A propos de l’artiste

Bosslogic est un artiste australien qui atteint la célébrité dans le vaste monde des médias sociaux et qui a gagné en popularité grâce à l’industrie du divertissement éponyme. Ses travaux précédents comprenaient, entre autres, « Endgame » de Marvel et Disney. Avec le soutien de millions de followers, Bosslogic est considéré comme l’un des artistes les plus populaires et les plus influents d’Australie. Bosslogic a collaboré avec Ethernity sur sa première série NFT de pré-lancement.

Déclaration d’artiste

“La collection est un ensemble de pièces décrivant les réalisations, les moments, l’amour de l’équipe et les réalisations futures – en se concentrant principalement sur l’homme lui-même. Dans l’ensemble, je voulais qu’ils soient subtils mais percutants dans les morceaux qui bouclent. Travailler au sein de l’espace NFT a été une course folle – faire de nouvelles choses et collaborer avec des gens que je n’aurais jamais pensé avoir la chance de rencontrer. Maintenant, grâce à Ethernity, le rêve de travailler avec l’une de mes personnes préférées au monde et l’un des GOAT de notre temps – Messi – j’ai eu l’honneur et le privilège de créer un ensemble de pièces pour l’icône, à descendre dans l’histoire comme sa première goutte NFT singulière.

À propos de la chaîne Ethernity

Ethernity est le projet NFT authentifié révolutionnaire qui met aux enchères des œuvres d’art vérifiées mettant en vedette les meilleurs artistes et stars du sport, de la musique, du cinéma, des jeux, de la technologie, de l’histoire et du divertissement. Chacune de ces œuvres d’art numériques est représentée sous la forme d’un jeton non fongible (NFT). Les pièces présentent des personnalités publiques bien connues, et une partie de tous les fonds collectés grâce à l’effort sera reversée à des causes caritatives. Ethernity Chain combine l’utilité de DeFi et le fusionne avec les NFT pour créer un pipeline exclusif de contenus rares et de collection de personnalités notables et d’artistes numériques bien établis.

