Blockchain Platform QANplatform pour fournir des déploiements cloud

La plate-forme blockchain résistante à Quantum – QAN – lancera son service de déploiement dans le cloud, via lequel les développeurs pourront accéder à des plates-formes comme Amazon AWS et Microsoft Azure. La nouvelle option sera disponible à partir de fin 2021.

QANplatform promet de réduire le temps de déploiement

Grâce à une nouvelle fonctionnalité de déploiement cloud sur son réseau, les utilisateurs de la plate-forme blockchain basée en Estonie – QANplatform – seraient en mesure d’étendre le DLT privé QAN aux plates-formes cloud telles qu’Amazon AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Linode et DigitalOcean dans pas plus de 5 minutes.

Selon l’annonce partagée avec CryptoPotato, QANplatform serait le premier dans son domaine à automatiser cette fonction sur de telles plates-formes majeures. En conséquence, les ingénieurs et développeurs DevOps seraient capables de créer des contrats intelligents, des solutions DeFi, des jetons, des DApp et des NFT résistants aux quantiques avec un temps de déploiement réduit de 80 %.

Johann Polecsak – co-fondateur et directeur technique de QANplatform – a salué la future initiative. Il a déclaré que son projet de blockchain visait à abaisser la barrière d’entrée pour la communauté des développeurs afin qu’elle puisse “construire des preuves de concept (PoC) et des produits minimum viables (MVP) le plus rapidement possible pour atteindre une adoption massive”.

« La plate-forme blockchain QAN résout ce problème en créant des intégrations avec les langages de programmation existants et largement utilisés et appréciés (Rust, Go), les technologies DevOps (Docker, Kubernetes) et les plates-formes cloud comme Amazon AWS ou Microsoft Azure. – Polecsak ajouté.

La fonctionnalité de déploiement de la plate-forme cloud commencerait avec la version QANplatform TestNet. Il serait disponible pour les développeurs d’ici la fin de l’année en cours, car ils peuvent s’y préinscrire.

QAN a levé plus de 2 millions de dollars pour construire l’écosystème DeFi

En mai de cette année, QANplatform a attiré l’attention de la communauté crypto avec une autre initiative. À l’époque, le projet blockchain avait annoncé une collecte de fonds de 2,1 millions de dollars auprès de sociétés telles que Fairum Ventures, BlackDragon, DeltaHub Capital et Insignius Capital. Avec elle, QANplatform visait à développer un écosystème où les utilisateurs seraient capables de créer plus rapidement diverses applications logicielles dans DeFi.

Max Mucko – Partner chez BlackDragon – a commenté le déménagement :

« Nous sommes ravis de contribuer à ce cycle d’investissement et de soutenir la croissance future de QANplatform. Nous voyons beaucoup de potentiels non seulement en raison de la cybersécurité à résistance quantique, mais aussi pour les autres IP de QAN comme l’algorithme de consensus Proof-of-Randomness (PoR), le déploiement rapide de la plate-forme cloud ou la prochaine fonctionnalité de développement de contrats intelligents multilingues.

Le financement s’est concentré sur trois domaines stratégiques : le développement de produits, la fourniture de liquidités sur les bourses et le marketing.

