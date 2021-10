blockchain rendant les banques et les courtiers obsolètes

TL : Répartition DR

ABN Amro publie un rapport suggérant que la technologie blockchain pourrait rendre les services bancaires obsolètes. L’économie protocolaire pourrait être l’avenir des services financiers à l’échelle mondiale.

La banque néerlandaise ABN Amro a récemment publié un rapport suggérant que la technologie blockchain rendrait les banques et les services connexes inutiles. Ses prévisions indiquent que davantage de clients préfèrent les services en ligne car ils leur donnent plus de contrôle sur ce qu’ils peuvent faire. Cela suggère que l’économie protocolaire prendra le pas sur l’avenir de la finance.

Le responsable de la stratégie d’investissement chez ABN Amro, Ralph Wessels, a mentionné que les intermédiaires actuels dans les services bancaires ont de la valeur. Néanmoins, la progression des avancées technologiques va priver le système de certains postes. Dans le même temps, les courtiers peuvent toujours réunir des parties commerciales, mais perdront de leur valeur une fois que ces processus seront automatisés.

Cependant, Bart Versteeg s’oppose à cette notion, déclarant que la blockchain ne perturbera pas la nécessité de son travail pour l’économie. Le notaire civil et le directeur de la Royal Notarial Association ont souligné que les enregistrements immuables sur les blockchains n’ont aucun moyen de prouver leur exactitude. Malgré les transactions instantanées et rentables que la blockchain facilite sans intermédiaires, les notaires peuvent confirmer la légitimité des transactions.

Le concept d’économie éthique

Bart est d’accord sur le rôle que joue la blockchain dans la transformation des économies. Dans l’un de ses exemples, il a mentionné la décision d’El Salvador de passer au numérique avec Bitcoin plus tôt en septembre de cette année. La plupart des économistes ont exprimé leur inquiétude quant à l’acceptation par un pays d’un actif numérique comme monnaie légale. De plus, leurs réflexions étaient basées sur les crypto-monnaies qui ne résolvaient pas tout ce que la finance traditionnelle ne pouvait pas.

Néanmoins, le président d’El Salvador a mentionné son aide pour les citoyens qui autrement subiraient des frais de transaction élevés. Ce facteur introduit la nécessité d’une économie éthique qui garantit des voies de transaction mondiales bon marché, rapides et sûres. En outre, il s’agit de résoudre les problèmes actuels du secteur financier tout en comblant le fossé entre les pauvres et les riches.

L’économie de protocole signifierait la mise en œuvre d’algorithmes de consensus dans les transactions financières traditionnelles. De plus, ce serait le coup de pouce dont les économies ont besoin pour soutenir tout le monde socialement. Une partie plus importante de la population peut aider l’économie et gagner des incitations pour elle dans le processus. La grande question est de savoir si les pays peuvent s’adapter au concept et le mettre en œuvre avec succès.

Des banques du monde entier explorent les options de blockchain

La Banque populaire de Chine a récemment entamé les démarches nécessaires pour intégrer le yuan numérique dans son économie. De plus en plus de banques dans le monde emboîtent le pas, y compris les banques des Caraïbes et la Banque centrale européenne. Au cours des prochaines années, la plupart auront trouvé des moyens pratiques de mettre en œuvre les monnaies numériques des banques centrales dans leurs systèmes financiers nationaux.

Pendant ce temps, la population mondiale doit reconnaître les efforts de la technologie blockchain pour améliorer les systèmes bancaires. Il est sûr de dire que le monde numérique prend lentement mais sûrement en charge tous les services nécessaires, et le monde n’en voit pas encore plus.