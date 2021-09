Blockchain sans limites – comment Kinglory Blockchain a un avantage sur l’épuisement des ressources

Publicité





L’épuisement des ressources du réseau peut paralyser l’ensemble de la blockchain. Alors que de plus en plus de personnes commencent à s’appuyer sur la technologie blockchain et à l’utiliser dans leur vie quotidienne, un hoquet ou un goulot d’étranglement dans le système peut provoquer un effet domino et finalement fermer l’ensemble de la blockchain.

C’est ce qui est arrivé à un système BETA de réseau public hautes performances cette année en septembre. Le système s’est arrêté pendant 17 heures atroces et a bloqué 11 milliards de dollars US d’argent des investisseurs en raison d’une forte demande de transactions, ce qui a causé aux nœuds une situation de manque de mémoire (OOM). Les tentatives de sauvetage du système comprenaient le fork, mais cela présente un inconvénient. Les nouveaux forks n’ont pas réussi à accumuler un consensus de vérification suffisant, rendant ainsi l’ensemble de la transaction invalide et, par conséquent, provoquant une stagnation de la transaction. Par conséquent, le prix symbolique de ce réseau a chuté de 15 % suite à cet incident.

Malheureusement, ce n’est pas toujours la faute des utilisateurs. Les bots peuvent même déclencher une attaque coordonnée sur la plate-forme pour surcharger les validateurs – également connue sous le nom d’attaque par déni de service distribué (DDoS). Ce type d’attaque oblige le serveur blockchain à utiliser plus de puissance de traitement et finit par perdre la connectivité à tous les échanges, portefeuilles cryptographiques et toutes les applications connectées. Ensuite, les attaquants peuvent être en mesure d’accéder à l’échange. Ainsi, pouvoir garder l’ensemble du réseau fonctionnel lors de ces attaques peut protéger la chaîne mais aussi ses utilisateurs.

Un système de blockchain qui peut gérer un grand nombre de transactions simultanées et s’adapter/évoluer à la charge accrue est la solution à l’épuisement des ressources. La Kinglory Blockchain peut gérer 100 000 transactions par seconde (TPS) et est un réseau évolutif et décentralisé.

Les avantages techniques de Kinglory Blockchain, tels que les engagements de Kate, peuvent gérer des demandes de transaction accrues, s’attaquer aux pirates et consommer moins de ressources. Kinglory utilise également une structure tolérante aux pannes. Ainsi, en cas d’attaque massive de consommation de ressources, le réseau de Kinglory sera capable de la digérer via des super-nœuds avec une allocation de ressources élevée pour maintenir la stabilité de l’ensemble du réseau afin de protéger la chaîne transactions.

La mission de Kinglory de construire une infrastructure et un écosystème informatique de confiance pour réaliser l’exécution de contrats intelligents à grande échelle et permettre des applications décentralisées tout en consommant un minimum de ressources peut sembler ambitieuse, mais c’est possible. Tout en maintenant une plateforme sécurisée, capable de gérer un grand nombre de transactions, et répondant aux besoins des environnements informatiques dynamiques.

Kinglory est une nouvelle génération de blockchain, qui permet un partage global, une preuve d’authenticité, le stockage de différents supports d’informations (transactions, photos, vidéos et fichiers). Avec ces utilisations, Kinglory fournit également un cryptage fort pour protéger les informations et les actifs des utilisateurs contre les pirates et autres organisations non autorisées.

De nombreuses crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum consomment une énergie considérable pour l’exploitation minière, provoquant des problèmes et des préoccupations environnementales. Kinglory a mis en place un protocole de consensus POS spécifique à l’exploitation minière à faible consommation d’énergie, à faible coût et fortement décentralisé (comme indiqué ci-dessous).

Le système à faible consommation d’énergie et à faible coût de Kinglory ainsi que sa machine virtuelle unique (comme indiqué ci-dessous) prennent en charge le développement de contrats intelligents dans plusieurs langages de programmation tels que Java, C++, Rust, etc., ce qui rend le déploiement de contrats intelligents tout à fait faisable.

Créée en 2017, l’équipe de Kinglory est composée de 200 chercheurs, mathématiciens, cryptographes et économistes de renommée internationale dotés de compétences professionnelles, ainsi que de chefs d’entreprise reconnus d’entreprises technologiques mondiales. L’équipe de R&D de la chaîne publique de Kinglory est composée de geeks de blockchain du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Russie, d’Israël et plus encore. Ils se sont réunis pour une vision commune.

Les tests internes ont commencé en 2020 et le testnet sera officiellement lancé en novembre 2021. Puis, en décembre 2021, Kinglory sera coté sur les principaux échanges de crypto-monnaie. Peu à peu, Kinglory réalise sa mission et construit une plate-forme blockchain intégrée.

À propos de Kinglory :

Kinglory est une plate-forme écologique blockchain à grande échelle, commerciale et hautes performances utilisant des technologies modernes de cryptographie, de communication, d’informatique distribuée et de stockage distribué pour prendre en charge les applications commerciales décentralisées de finance, de réseautage social, de commerce électronique, de recherche et de stockage. Kinglory est une entreprise canadienne de haute technologie située à Markham, en Ontario. L’équipe de R&D de la chaîne publique Kinglory comprend des experts en blockchain du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Russie, d’Israël et d’autres pays. En savoir plus sur Kinglory.org.