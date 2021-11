BlockchainSpace obtient un financement stratégique de 2,4 millions de dollars pour intégrer 20 000 nouvelles guildes dans le métaverse P2E

SINGAPOUR, SINGAPOUR, le 30 novembre 2021,

BlockchainSpace, un hub de guilde pour les communautés play-to-earn (P2E), a annoncé aujourd’hui un tour de table stratégique de 2,4 millions de dollars. Dans la foulée du tour de table du mois dernier, les fonds seront utilisés pour intégrer les 20 000 prochaines guildes dans le monde et accélérer la croissance dans l’industrie du jeu NFT en pleine expansion.

Morningstar Ventures a mené le tour, avec la participation de bailleurs de fonds tels que Crypto.com, Alameda Research (FTX), Kingsway Capital, OkEx Ventures et Unity Gaming.

BlockchainSpace est un outil de création de plate-forme métaverse qui permet aux communautés de jeux de gagner en jeu d’augmenter leurs performances, d’accéder au capital, d’augmenter leurs revenus et d’exploiter leur plein potentiel. Il sert actuellement plus de 2 000 guildes et plus de 545 000 joueurs P2E.

Les jeux P2E basés sur NFT sont en plein essor, avec des jeux tels que Axie Infinity, CryptoBlades et The Sandbox s’épanouissant dans des économies à part entière qui permettent à des milliers de joueurs de gagner leur vie. Mais la barrière à l’entrée est élevée, les jeux les plus populaires nécessitant des investissements de plus d’une centaine de dollars juste pour commencer. Les guildes permettent aux nouveaux joueurs – connus sous le nom d’érudits – d’accéder aux jeux P2E sans aucun investissement initial en échange du partage d’un pourcentage des bénéfices qu’ils gagnent.

Certaines des plus grandes guildes du métavers P2E comptent des milliers d’érudits, mais l’échelle s’accompagne d’une complexité croissante.

Les opérateurs de guilde sont parfois comparés aux gestionnaires d’actifs du métavers. Au fur et à mesure que leur organisation se développe, leurs opérations quotidiennes deviennent extrêmement complexes, avec la nécessité de suivre les actifs, les flux de trésorerie, les revenus et les dépenses, de maintenir plusieurs budgets et de surveiller les performances des chercheurs. En d’autres termes, c’est comme diriger une entreprise ordinaire dans tous les sens du terme.

BlockchainSpace permet aux guildes d’adapter plus facilement leurs opérations. Il fournit une plate-forme et une communauté complètes permettant aux opérateurs de guilde de mesurer avec précision les performances de leurs joueurs, d’intégrer de nouveaux chercheurs et candidats vétérinaires, d’automatiser les demandes de retrait et d’accéder à des analyses approfondies et à des analyses comparatives entre plusieurs guildes. Ses outils et fonctionnalités uniques font gagner du temps aux opérateurs de guilde et leur permettent de se concentrer sur la mise à l’échelle et l’amélioration des performances. BlockchainSpace offre également aux guildes et aux joueurs individuels la possibilité d’accéder au capital dont ils ont besoin pour développer leurs guildes existantes ou en créer de nouvelles.

L’intérêt pour l’industrie du jeu NFT fait boule de neige, avec des milliers d’aspirants joueurs P2E réclamant une chance d’entrer dans le métavers. BlockchainSpace a déclaré que le cycle de financement stratégique d’aujourd’hui permettra aux bailleurs de fonds communautaires, aux bailleurs de fonds à long terme et aux fournisseurs de liquidités de faciliter l’intégration des 20 000 prochaines guildes dans le monde et de plus de 10 millions d’utilisateurs sur sa plate-forme.

BlockchainSpace continuera à développer sa plate-forme pour fournir plus d’outils et de fonctionnalités aux propriétaires de guilde pour gérer leurs guildes, en mettant l’accent sur la surveillance des performances de la guilde, Guild Data Back et une Guild Financial Bank pour stimuler une croissance plus rapide dans l’espace de jeu NFT.

Au début de l’année prochaine, BlockchainSpace lancera son Open Guild Marketplace révolutionnaire qui permettra l’intégration de nouveaux outils TradeFi et financiers décentralisés pour catalyser les opportunités économiques pour les guildes et leurs membres. La plateforme prévoit également d’introduire de nouvelles fonctionnalités automatisées de notation de crédit et d’émission de prêts, et déploiera également son Fonds pour l’écosystème en 2022.

À propos de BlockchainSpace

BlockchainSpace permet aux guildes de jouer pour gagner de l’échelle dans le métaverse. BlockchainSpace crée des outils pour responsabiliser les communautés de joueurs et gère des académies pour identifier les opportunités économiques dans les jeux. L’objectif de BlockchainSpace est d’encourager la prochaine génération de joueurs et de propriétaires de guilde à devenir des entrepreneurs prospères en les dotant d’outils numériques et de financements essentiels.

