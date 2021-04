BlockFi

Se préparer pour une introduction en bourse: BlockFi ajoute l’ancien président de la CFTC “ Crypto Dad ” au conseil d’administration

L’ancien président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), J.Christopher Giancarlo, a rejoint le conseil d’administration de la crypto neobank BlockFi.

«Juste un pas de plus vers la mission de BlockFi d’apporter des produits financiers aux investisseurs crypto du monde entier», a tweeté Anthony Pompliano, fondateur et partenaire de Morgan Creek Digital.

Giancarlo a dirigé la CFTC en 2017 lorsque les contrats à terme Bitcoin ont fait leurs débuts sur CME Group et Chicago Board Options Exchange (CBOE). Il a quitté ses fonctions en 2019.

Début 2018, lors de son témoignage au Congrès dans lequel il a plaidé pour une position réglementaire «ne pas nuire» à l’égard des actifs cryptographiques, cela lui a valu le titre de «Crypto Dad».

Giancarlo est le premier administrateur indépendant, sans participation au capital, au conseil d’administration de BlockFi, composé de cinq personnes.

«Alors que l’adoption des actifs numériques s’accélère, il est essentiel pour le secteur financier de réfléchir à la manière d’adapter et d’intégrer ces innovations de manière à mieux servir les investisseurs et l’économie en général», a déclaré Giancarlo dans un communiqué mardi.

Crypto prêteur, BlockFi permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs actifs cryptographiques et propose également Bitcoin Trust et recherche les conseils de Giancarlo sur les développements réglementaires et d’autres initiatives.

La crypto-licorne a géré plus de 15 milliards de dollars d’actifs et a rapporté un peu moins de 100 millions de dollars de revenus en 2020. En vue de générer des revenus de 500 millions de dollars cette année, la société a augmenté sa base de clients de 10 000 à 250 000 depuis la fin de 2019.

Fondée en 2017 par Zac Prince et Flori Marquez, BlockFi prévoyait une offre publique initiale (IPO) au second semestre 2021, évaluée à 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement privé. Coinbase, le plus grand échange de crypto aux États-Unis, a fait ses débuts sur le Nasdaq avec une valorisation qui est brièvement passée à 100 milliards de dollars.

«Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise comme BlockFi pourrait vouloir un ancien haut fonctionnaire du gouvernement comme Chris Giancarlo à son conseil d’administration, et je suppose que l’une d’entre elles est la préparation d’une introduction en bourse. Excellent mouvement », a tweeté Jake Chervinsky, directeur juridique chez Compound Finance.

Outre une décision suggérant que BlockFi se prépare à devenir public, cet ajout souligne également la demande continue d’expériences réglementaires dans l’industrie de la cryptographie. Hier encore, Binance.US a désigné l’ancien chef intérimaire de l’OCC, Brian Brooks, en tant que nouveau PDG.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.