BlockFi demande un ETF Bitcoin

La société de prêt de crypto-monnaie BlockFi a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une demande de lancement d’un Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) adossé à un support physique.

D’ailleurs, l’initiative est le fruit d’un partenariat entre BlockFi et la société Neuberger Berman.

À cet égard, Eric Balchunas, analyste principal de Bloomberg ETF, a déclaré : « La proposition BlockFi est un moyen pour la société de rester sur la liste des émetteurs en lice pour l’approbation réglementaire.

Tout d’abord, la société BlockFi a été fondée en 2017. Et, elle vise à jeter un pont entre les crypto-monnaies et les produits financiers et de gestion traditionnels. Pendant ce temps, Neuberger Berman est un gestionnaire d’investissement privé gérant plus de 437 milliards de dollars d’actifs.

BlockFi soumet une demande d’ETF Bitcoin

En effet, la nouvelle demande d’ETF spot BTC s’ajoute à plus de 20 propositions en attente d’une décision du régulateur américain des valeurs mobilières.

Quoi qu’il en soit, le formulaire S-1 pour le « BlockFi NB Bitcoin ETF » a été déposé auprès de la SEC le lundi 8 novembre. Selon les documents officiels, BlockFi sera le dépositaire des actifs.

Incidemment, l’ETF a l’intention d’offrir des actions qui reflètent la valeur en espèces du Bitcoin détenu par le fonds.

En outre, le document indique que le fonds n’achètera ni ne vendra directement de Bitcoin. Cependant, vous pouvez demander au Dépositaire de vendre du Bitcoin pour payer certaines dépenses.

Si la SEC approuve la demande, les actions émises par l’ETF seront négociées à la Bourse de New York. Et ils offriraient une exposition directe à la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Notamment, il y a environ un mois, BlockFi a soumis une demande d’ETF à terme Bitcoin à la SEC. Mais la demande n’a pas encore été approuvée.

La SEC est proche de sa première approbation

Cette semaine, la SEC pourrait être proche de sa première approbation d’un ETF Bitcoin physique.

Selon James Seyffart de Bloomberg, la décision de la SEC sur l’ETF Spot Bitcoin de VanEck est prévue pour le 14 novembre. « Il sera approuvé ou rejeté par la SEC. »

Pour rappel, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy a été approuvé le mois dernier. Mais, l’approbation est venue avec une mise en garde : le prix du fonds est lié aux contrats à terme BTC plutôt qu’au prix au comptant.

La SEC a par la suite approuvé l’ETF Bitcoin Strategy de Valkyrie, qui est un autre produit basé sur des contrats à terme.

Je termine avec cette phrase de Lucanus : « Sous le masque de l’imprudence se cachent de grandes peurs.

