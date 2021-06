BlockFi

BlockFi lance le service principal pour les clients institutionnels et HNWI au milieu d’une trajectoire de croissance « exponentielle »

Le prêteur de crypto BlockFi a annoncé le lancement de BlockFi Prime, une plate-forme de financement et de négociation groupée pour les clients institutionnels et fortunés.

Le nouveau service de la société basée dans le New Jersey comprendra des cotations en temps réel et un règlement différé de 24 heures avec des capacités de négociation sur marge et de prêt sur marge automatisé ainsi que des dérivés qui devraient également être proposés bientôt.

Ces services seront disponibles pour les gestionnaires d’actifs, les family offices, les hedge funds, les sociétés de capital-investissement et les personnes morales. David Olsson, responsable mondial de la distribution institutionnelle de la société, a déclaré à Bloomberg :

“Nos clients nous le demandaient, et la raison pour laquelle ils le demandent est que nous avons essentiellement le bilan le plus important parmi la nouvelle génération de sociétés de financement numérique et que nous pouvons offrir à nos clients la meilleure expérience.” “Au cours des trois à six derniers mois, nous avons vu l’intérêt pour les services de premier ordre pour les crypto-monnaies augmenter dans la chasse à l’alpha.”

Le fournisseur de services financiers de crypto-monnaie a gagné «quelques centaines» de clients institutionnels actifs sur une trentaine. Et bien que leurs clients soient des sociétés de négoce pour compte propre qui négocient avec leur propre capital, les gestionnaires d’actifs alternatifs constituent désormais également leur large clientèle.

BlockFi a en fait intégré plus de « gestionnaires d’actifs alternatifs au nom du ménage » ce mois-ci qu’à aucun autre moment de l’histoire de l’entreprise, et « la trajectoire est exponentielle », a déclaré Olsson.

Le solde moyen du compte d’un client sur BlockFi qui détenait des actifs est également passé de 10 000 $ il y a un an à 50 000 $ aujourd’hui, car les gens se sentent plus à l’aise avec les produits et déposent plus de fonds.

Dans une interview séparée avec Bloomberg, le fondateur et PDG de BlockFi, Zac Prince, a déclaré que la réglementation était bénéfique pour le secteur de la crypto-monnaie ainsi que pour leur entreprise, car elle leur permettrait de continuer à innover et aux consommateurs et investisseurs de participer avec “la plus grande confiance”. Prince en réponse à la sénatrice Elizabeth Warren appelant le paysage cryptographique le Far West a déclaré:

« Le thème primordial que nous devons garder à l’esprit ici est que cela fait partie de l’évolution naturelle des nouvelles technologies. Et le fait que nous ayons des audiences comme celle-ci et que nous commencions à parler de crypto-monnaies et du dollar numérique est une tendance globale très positive pour le secteur. »

Le PDG n’a pas parlé du deuxième cycle de financement de l’entreprise cette année à une valorisation de 5 milliards de dollars, mais a déclaré qu’ils étaient “très actifs” et actuellement enthousiasmés par la carte de crédit Bitcoin Rewards qui “se déploie publiquement de manière imminente”. Il ajouta,

« Tout ce que nous pourrions faire sur les marchés de capitaux privés, nous sommes également très enthousiastes à l’idée d’entrer sur les marchés publics et de permettre à plus de gens de participer à la croissance phénoménale que nous avons connue en tant qu’entreprise. »

