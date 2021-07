BlockFi lance ses cartes de crédit Bitcoin Rewards | Invezz

Les crypto-monnaies voient des cas d’utilisation de plus en plus pratiques, et il existe maintenant plusieurs entreprises qui permettent aux utilisateurs d’utiliser leurs cartes de crédit crypto pour payer des biens et des services. La dernière entreprise à rejoindre la liste croissante des entreprises proposant des cartes de crédit cryptographiques est BlockFi, qui vient de lancer sa propre carte aujourd’hui.

BlockFi est une société d’épargne et de crédit crypto basée à New York. La société s’est associée à Visa l’année dernière pour développer sa propre carte de crédit de récompense Bitcoin (BTC / USD), avec l’annonce de la carte à la fin de 2020.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Sept mois après 2021, et la carte est enfin arrivée, du moins pour les clients sélectionnés et approuvés sur la liste blanche américaine.

Détails sur la carte de crédit Bitcoin Rewards de BlockFi

Pour autant que l’on sache, le nom officiel de la carte est BlockFi Rewards Visa Signature Credit Card. Une fois envoyées à leurs propriétaires, les cartes peuvent être utilisées dans n’importe quel service accepté par Visa. Chaque fois que les utilisateurs utilisent la carte pour payer des biens et des services, ils obtiendront 1,5% de leur transaction en Bitcoin. Le BTC ainsi obtenu sera transféré sur le compte BlockFi de l’utilisateur qui l’intéresse.

La décision initiale de BlockFi était de mettre des frais annuels de 200 $ sur la carte. Cependant, il y a environ trois mois, en mai 2021, l’entreprise a changé d’avis. La carte est désormais disponible pour les utilisateurs sans aucun frais annuel. En plus de cela, il permet également aux utilisateurs de gagner 2% BTC sur leurs dépenses annuelles qui dépassent 50 000 $.

Plus précisément, si l’utilisateur paie 55 000 $ avec sa carte par an, il recevra 2 % des 5 000 $ qui ont dépassé la ligne de base de 50 000 $. Comme mentionné, ce montant sera également payé en Bitcoin.

Il convient également de noter que la carte présente plusieurs autres avantages de l’industrie de la cryptographie qui lui sont liés. Par exemple, vous avez un programme de parrainage, ainsi que des bonus commerciaux. Selon le directeur mondial de la fintech et vice-président senior de Visa, Terry Angelos, ces programmes de récompenses cryptographiques ont été introduits pour encourager les utilisateurs à rejoindre l’économie cryptographique. Pendant ce temps, un programme de référence les encouragera à inviter d’autres personnes à faire de même. En fait, Visa est très enthousiaste à l’idée et espère ajouter d’autres programmes de ce type.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent