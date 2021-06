BlockFi

BlockFi lève un autre financement à une valorisation 70 % plus élevée qu’en mars

La société de prêt de crypto-monnaie BlockFi lève un autre financement auprès d’investisseurs nouveaux et existants pour une valorisation d’environ 5 milliards de dollars. Le dernier financement n’est pas encore clôturé et la valorisation pourrait augmenter.

Selon un rapport de l’Information, la startup de crypto est en pourparlers à un stade avancé avec le fonds spéculatif de Daniel Loeb basé à New York Third Point Management et la société de capital-risque basée à Londres Hedosophia en tête du tour.

Le dernier cycle valorise la société environ 70 % plus haut que son financement de mars et 11 fois sa valorisation en août, lorsque les investisseurs l’ont évalué à 435 millions de dollars, selon la société de données financières PitchBook.

Il y a trois mois à peine, en mars, la société basée dans le New Jersey a finalisé un tour de table de 350 millions de dollars de série D dirigé par Bain Capital Ventures, partenaires de DST Global, Pomp Investments et Tiger Global pour une valorisation de 3 milliards de dollars.

Fondée en 2017, BlockFi gère plus de 15 milliards de dollars d’actifs. Au cours des quatre premiers mois de 2021, la société a réduit deux fois les taux d’intérêt sur les prêts cryptographiques alors que la demande d’emprunt d’actifs cryptographiques diminuait.

Le mois dernier, lors d’un cadeau promotionnel bâclé, au lieu de pièces stables, BlockFi a accidentellement donné environ une centaine de Bitcoin à ses clients, autant qu’à trois chiffres.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.