BlockFi Lutte contre les incendies réglementaires dans 3 États américains veut soi-disant devenir public

Source : une capture d’écran, Instagram / blockfi

De plus en plus de régulateurs d’État commencent à faire de même avec le New Jersey après qu’il a été signalé la semaine dernière que le procureur général de l’État avait livré à BlockFi , une importante société américaine de prêt de crypto-monnaie, une ordonnance de cesser et de s’abstenir : l’Alabama et le Texas ont émis des ordonnances similaires. Mais il semble que les actions des régulateurs n’ont pas encore fait dérailler les plans potentiels de l’entreprise pour devenir publique.

Le procureur général du New Jersey (AG) a ouvert le bal en accusant essentiellement BlockFi d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières de l’État, et son procureur général par intérim, Andrew Bruck, a déclaré :

« Nos règles sont simples. Si vous vendez des titres dans le New Jersey, vous devez vous conformer aux lois sur les valeurs mobilières du New Jersey. »

Plus tard, le bureau d’AG a décidé d’accorder à BlockFi une semaine supplémentaire pour cesser d’accepter de nouveaux clients basés dans le New Jersey pour des comptes portant intérêt dans le cadre de son initiative BlockFi Interest Account (BIA).

Mais hier, Cryptonews.com a rapporté que le directeur de la Commission des valeurs mobilières de l’Alabama (ASC), Joseph Borg, avait donné à l’entreprise critiquée un ordre de manifestation. Cette ordonnance oblige l’entreprise à expliquer pourquoi elle ne devrait pas être livrée avec une ordonnance de cessation et d’abstention.

Et maintenant, apparemment, le Texas est venu à la table. Dans un avis qui semble avoir été déconnecté au moment d’écrire ces lignes, le Conseil des valeurs mobilières de l’État du Texas a révélé qu’il était en fait en pourparlers avec BlockFi au sujet de problèmes de réglementation depuis le printemps de cette année. Le conseil a écrit :

“Le ou vers le 20 avril 2021, la division de la conformité du State Securities Board a informé BlockFi que [él] peut avoir offert des titres au Texas qui pourraient ne pas être conformes à la loi sur les valeurs mobilières. […] Cependant, [BlockFi ha] a continué à offrir des BIA aux Texans en violation des articles 7 et 12 de la Securities Act. »

Sur Twitter, la société a déclaré qu’elle était “pleinement opérationnelle pour tous les clients existants dans le monde”, ajoutant que “les clients continueront d’avoir accès à tous les produits, services et actifs de BlockFi”.

L’entreprise a également publié la déclaration suivante:

«Nous sommes en dialogue actif avec plusieurs régulateurs pour démontrer que le BIA n’est pas un titre et ne devrait pas être réglementé en tant que tel. Nous croyons fermement que la BIA est légale et appropriée pour les participants au marché de la cryptographie, et nous restons fermes dans notre engagement à lutter pour les droits des consommateurs à percevoir des intérêts sur leurs actifs cryptographiques. Nous nous félicitons des discussions avec les régulateurs et pensons qu’une bonne réglementation de cette industrie est la clé de son succès futur. »

Un expert juridique est intervenu avec une analyse sur Twitter : Preston Byrne, associé dans les bureaux new-yorkais du cabinet d’avocats d’affaires Anderson tuer , a écrit que “l’Alabama, et vraisemblablement le New Jersey, semblent considérer qu’un BIA n’est pas un ‘compte’ mais plutôt un produit.” Il a déclaré que le fait que « BlockFi permet aux investisseurs d’acheter un BIA » méritait d’être noté. »

Byrne a également noté que la défense de BlockFi méritait également d’être considérée, en écrivant :

“Au moins de manière préliminaire, le sujet BlockFi semble être une discussion plus intéressante que d’habitude” ici, je vends un [oferta inicial de monedas] à de nombreux Américains et ce n’est pas une discussion sur la sécurité en raison de l’utilité. ‘”

L’avocat a ajouté que le nœud de l’affaire BlockFi serait probablement que BIA est plus un compte qu’un produit, et qu'”un compte de dépôt bancaire ou un certificat de dépôt, bien qu’il remplisse de nombreuses fonctions d’un titre, n’est pas traité en tant que garantie en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières en raison de l’intention du Congrès et d’un risque de défaut presque nul en raison de l’application de la loi bancaire fédérale ».

Cependant, Byrne a également estimé que cela ne resterait probablement pas une question pour les régulateurs des États bien plus longtemps. Il a écrit:

“À ce stade, il n’y a aucun moyen que le gouvernement fédéral soit laissé de côté.”

Mais malgré toute la fureur juridique, BlockFi semble déterminé à aller de l’avant avec des plans ambitieux pour flotter sur un échange. Coindesk a rapporté que BlockFi “vise à devenir public dans 12 à 18 mois”, selon des documents qui, selon lui, ont été “distribués aux investisseurs” mercredi de cette semaine.

Bien que BlockFi ait été cité comme « refusant de commenter » sur « l’état actuel de ses plans », les documents montrent que BlockFi clôturera un tour de financement de série E le 27 juillet et que « des personnes familières avec le sujet » déclarent que le tour pourrait lever 500 millions de dollars.

Les documents, a poursuivi le média, montrent que BlockFi vise une énorme “valorisation après monnaie de 4,75 milliards de dollars”.

____

