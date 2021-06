BlockFi

BlockFi réduit à nouveau les taux d’intérêt, la “demande des investisseurs institutionnels” affecte l’APY

Alors que les taux sur le marché des prêts cryptographiques sont à des niveaux inférieurs à ceux des trimestres précédents, la société est « optimiste » quant à l’augmentation du rendement au cours des prochains mois.

Une fois de plus, le prêteur de crypto BlockFi a réduit les taux d’intérêt sur les avoirs en crypto-monnaie.

BlockFi a déjà baissé les tarifs à deux reprises, à la mi-mars et à la fin avril. Encore une fois, il semble qu’ils ne puissent pas continuer à offrir de bons taux à leurs clients et qu’ils reviennent lentement aux niveaux des institutions financières traditionnelles.

Vendredi, la société a annoncé de nouveaux taux et niveaux qui entreront en vigueur le 1er juillet pour Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), PAX Gold (PAXG), Gemini Dollar (GUSD) , Binance USD (BUSD), Stablecoins adossés à des USD et Tether (USDT) qui n’est disponible que pour les clients de détail non américains.

Pour Bitcoin, jusqu’à 0,25 BTC, contre 0,5 BTC, a maintenant un APY inférieur de 1% à 4%, le taux a diminué de 0,5% à 1,5% sur le deuxième niveau, qui implique désormais 0,25-0,5 BTC, qui était auparavant de 0,5 -20 BTC, et le troisième niveau n’offre que 0,25% d’intérêt sur plus de 5 BTC.

Sur la détention d’Ether, le taux est le même que les trois niveaux de Bitcoin qui impliquent jusqu’à 5 ETH contre 15 ETH pour le premier niveau, entre 15 et 50 ETH appartiennent désormais au deuxième niveau, qui avait auparavant 15 à 1000 ETH, et le niveau 3 est maintenant de 50 ETH et plus alors qu’il était auparavant supérieur à 1 000 ETH.

Pour Chainlink, Litecoin, Pax Gold et stablecoin basé sur le dollar, un nouveau niveau est introduit, offrant 0,5% APY pour LINK et PAXG et 2% pour LTC tandis que 5% pour stablecoins. L’APY est réduit entre 1 et 2% sur le niveau 1, qui a été limité à 750 LINK, 100 LTC, 5 PAXG et 50 000 unités pour les pièces stables.

BlockFi a déclaré qu’il fixait les taux du compte d’intérêt BlockFi (BIA) en équilibrant les principes de gestion prudente des risques dans un contexte de conditions de marché changeantes. Ces taux sont principalement déterminés par la demande des investisseurs institutionnels d’emprunter ces actifs, ont-ils ajouté.

Malgré les nouvelles positives selon lesquelles MicroStrategy continue d’acheter plus de BTC, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale, et Tesla dit qu’il acceptera les transactions Bitcoin, il y a beaucoup de volatilité sur le marché.

Alors que le prix du BTC oscille dans la fourchette basse de 30 000 $, les taux sur le marché des prêts cryptographiques sont à des niveaux inférieurs à ceux des trimestres précédents; en tant que tel, la société a choisi de mettre à jour ses tarifs pour refléter les conditions actuelles du marché, a-t-il déclaré.

Comme nous l’avons signalé, avec l’action des prix du côté baissier et les traders à effet de levier nuked, les taux de financement sur le marché sont devenus négatifs et les rendements se sont compressés sur l’ensemble du marché.

Bien que ce changement de taux ne soit pas une bonne nouvelle, BlockFi a déclaré qu’à moyen terme, ils restent “optimistes quant au fait que nous pourrions voir des augmentations de rendement dans les mois à venir à mesure que l’activité de couverture cryptographique reprendra”.

