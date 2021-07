BlockFi rencontre des problèmes réglementaires liés à la «sécurité» dans le New Jersey

Comparer

Les régulateurs semblent prêts à continuer d’accroître leur examen minutieux de l’industrie de la cryptographie, avec BlockFi , la principale entreprise de prêt de crypto aux États-Unis, qui a reçu une ordonnance de cesser et de s’abstenir du procureur général du New Jersey (AG).

L’AG serait disposé à accuser BlockFi d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières de l’État. Selon Forbes, qui a affirmé avoir obtenu une copie d’un projet de communiqué de presse auprès des bureaux du procureur général, le procureur général par intérim Andrew Bruck aurait déclaré :

« Nos règles sont simples. Si vous vendez des titres dans le New Jersey, vous devez vous conformer aux lois sur les valeurs mobilières du New Jersey. Personne n’obtient de laissez-passer gratuit simplement parce qu’il opère sur le marché des crypto-monnaies en évolution rapide. Notre bureau des valeurs mobilières suivra de près cette question alors que nous travaillons à protéger les investisseurs. »

Initialement, Zac Prince, le fondateur et PDG de BlockFi, a été cité comme répondant :

« L’entreprise n’est pas au courant d’une action imminente avec le bureau du procureur général du New Jersey. Nous entretenons d’excellentes relations avec les régulateurs du New Jersey et d’autres régulateurs étatiques et fédéraux. »

BlockFi a ajouté qu’il “a été impliqué dans un dialogue continu avec les régulateurs pour les aider à comprendre nos produits, que nous pensons être légaux et appropriés pour les participants au marché des crypto-monnaies”.

La firme a toutefois admis que la commande oblige BlockFi à cesser d’accepter de nouveaux clients BIA situés dans le New Jersey à compter du 22 juillet 2021.

Mais, a-t-il ajouté,

« Le BIA n’est pas un titre et nous ne sommes donc pas d’accord avec l’action du New Jersey Office of Securities. Tous les aspects de la plate-forme BlockFi continuent d’être accessibles à nos clients du New Jersey. Nous continuerons à travailler avec toutes les autorités compétentes pour protéger les intérêts de nos clients et nous assurer que nos produits continuent d’être disponibles. »

Jake Chervinksy, l’avocat général de Composé (COMP), a exhorté la communauté crypto à attendre et à voir exactement ce que l’ordre de cesser et de s’abstenir a mis en évidence avant de se précipiter vers des conclusions, écrivant sur Twitter que jusque-là « nous n’avons aucune idée s’il s’agit d’un problème crypto majeur, juste un problème BlockFi ou rien du tout.”

Matthew Ballensweig, directeur et responsable des prêts chez Négoce de la Genèse Il a également appelé à la retenue et a estimé qu'”il n’y avait probablement rien à court terme qui en résultait autre qu’une incertitude réglementaire accrue”.

Il ajouta:

«Je ne peux pas imaginer que cela ait un impact sur les taux de prêt crypto pour le moment. Les déposants du New Jersey vont simplement prêter ailleurs. »

Certains ont suggéré que des controverses liées à l’uniswap (UNI) pourraient être en jeu, et le jeton a fait l’objet d’un examen plus approfondi ces dernières semaines.

Je ne tirerais aucune conclusion sur cette base. Le timing peut suggérer le contraire, car ces actions se déroulent rarement sur une période de plusieurs semaines ; généralement des mois ou plus. De plus, Zac dit que la commande les empêche d’accepter tous les nouveaux clients BIA, pas seulement ceux qui déposent UNI. – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 20 juillet 2021

Autres réactions :

Ils disent que c’est pour distribuer des produits qui ne sont pas Bitcoin ou Ethereum. Vous auriez pu choisir n’importe quelle bourse aux États-Unis s’ils avaient l’autorité ou la portée, mais ils ont été obligés de chercher quelque chose qu’un titulaire leur donnerait parce que cela est basé sur leur statut et qu’ils pourraient postuler. 🤮 – joe (@joevezz) 20 juillet 2021

