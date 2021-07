BlockFi

BlockFi reste « entièrement opérationnel », clarifie le PDG après l’ordonnance de cessation et d’abstention de New Jersey AG

Les allégations du New Jersey Bureau of Securities concernant une violation présumée des lois sur les valeurs mobilières pertinentes et le manque d’assurance de la FDIC ne feront probablement qu’ajouter « plus d’incertitude réglementaire », selon Matt Ballensweig de Genesis Lending tandis que BlockFi s’engage avec les régulateurs pour les aider à comprendre ses produits.

La plate-forme de prêt et de négociation crypto BlockFi a reçu une ordonnance de cessation et d’abstention du New Jersey Bureau of Securities pour cesser d’offrir des comptes portant intérêt, rapportée pour la première fois par Forbes et confirmée plus tard par la société lundi soir.

La plate-forme de services financiers cryptographiques de plusieurs milliards de dollars a reçu une commande concernant les opérations du compte d’intérêt BlockFi (BIA) dans l’État du New Jersey, a déclaré Zac Prince, PDG de BlockFi sur Twitter.

BIA est populaire pour offrir des rendements élevés par rapport à ses homologues du monde traditionnel – son APY à deux chiffres est en concurrence avec les rendements inférieurs à 1% de la fintech.

Le projet non publié sans date affirmait que BlockFi finançait et facilitait ses opérations au moins en partie par la vente de titres non enregistrés en violation présumée des lois sur les valeurs mobilières pertinentes. Il met ensuite en évidence le fait que DeFi n’offre pas d’assurance FDIC ou SIPC comme les banques traditionnelles.

À la fin du mois dernier, BlockFi avait annoncé son soutien à Uniswap (UNI) dans sa section BIA, offrant un taux de lancement pouvant atteindre 3,75 % APY jusqu’au 31 juillet 2021.

« Nos règles sont simples : si vous vendez des titres dans le New Jersey, vous devez vous conformer aux lois sur les valeurs mobilières du New Jersey. Personne n’obtient de laissez-passer gratuit simplement parce qu’il opère sur le marché en évolution rapide des crypto-monnaies. Notre Bureau des valeurs mobilières suivra de près cette question alors que nous travaillons pour protéger les investisseurs », a déclaré le procureur général par intérim Andrew J. Bruck dans un communiqué.

Pendant ce temps, le directeur général a précisé qu’ils “restaient pleinement opérationnels” pour ses clients existants dans le New Jersey et que l’ordonnance leur demandait de ne plus accepter de nouveaux clients BIA résidant dans l’État qu’à partir du 22 juillet 2021.

« BlockFi est engagé dans un dialogue permanent avec les régulateurs pour les aider à comprendre nos produits, que nous pensons être légaux et appropriés pour les participants au marché de la cryptographie. Le BIA n’est pas un titre, et nous ne sommes donc pas d’accord avec l’action du New Jersey Bureau of Securities. »

Fondé en 2017, BlockFi a levé 500 millions de dollars de financement privé et a une valorisation de 5 milliards de dollars.

Selon Matt Ballensweig, responsable des prêts chez Genesis, cette décision du régulateur du New Jersey pourrait ne rien signifier, du moins à court terme, à part “plus d’incertitude réglementaire”. Il ne s’attend pas non plus à ce que cela ait un impact sur les taux d’emprunt crypto pour l’instant. C’est juste le NJ jusqu’à présent, mais nous verrons comment cela se passera, a-t-il déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.