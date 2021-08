BlockFi signe Cade Cunningham en tant qu’ambassadeur de la NBA #1 Draft

BlockFi

BlockFi signe Cade Cunningham comme ambassadeur de la NBA #1 Draft

C’est une autre intégration impressionnante entre l’espace crypto et la National Basketball Association (NBA).

Cette semaine, le prêteur de crypto-monnaie BlockFi a annoncé un partenariat avec Cade Cunningham, l’une des jeunes étoiles brillantes de la ligue de basket-ball. Dans un communiqué de presse, la société de services financiers a expliqué que Cunningham l’aiderait dans ses efforts de sensibilisation et d’éducation.

Signer la jeune tour

Selon leur annonce, Cunningham collaborera avec BlockFi sur du contenu éducatif, des cadeaux, des interviews exclusives et d’autres initiatives visant à améliorer la sensibilisation à la cryptographie. Il poursuit une longue tendance d’entreprises utilisant des célébrités pour améliorer leurs connaissances en cryptographie.

Le mouvement semble être solide pour BlockFi. Cunningham a beaucoup de buzz autour de lui, étant le premier choix de repêchage de la classe chargée des étudiants de première année 2021. La star des Detroit Pistons aura sans aucun doute tous les yeux rivés sur lui, et une année recrue percutante de sa part ne fera que renforcer encore plus la marque BlockFi.

Cunningham lui-même a exprimé son enthousiasme pour le partenariat, affirmant que cela l’aiderait à atteindre son objectif de gestion financière responsable. La star serait payée en Bitcoin pour ses services. Il a noté:

«Je suis ravi de m’associer à BlockFi pour vraiment diversifier mon portefeuille et gérer mes actifs cryptographiques, d’autant plus qu’ils deviennent plus importants dans les finances personnelles. Pour moi, il ne s’agit pas seulement de me préparer à une réussite financière à long terme, mais aussi d’éduquer les générations futures sur le bien-être financier.

BlockFi n’est pas la seule entreprise de cryptographie à rechercher de jeunes talents sportifs pour développer sa marque. Plus tôt cette année, l’application de suivi de chiffrement Blockfolio a signé un accord d’approbation avec Trevor Lawrence, le premier choix de repêchage du repêchage de la Ligue nationale de football (NFL) de cette année.

Lawrence, qui joue maintenant pour les Jaguars de Jacksonville, travaillera à titre d’ambassadeur pour Blockfolio. Comme Cunningham, il contribuera très probablement à la campagne de marketing et de sensibilisation de l’entreprise. Le quart-arrière vedette sera également payé entièrement en crypto, bien que, contrairement à Cunningham, il ait choisi de répartir ses revenus entre BTC, ETH et SOL.

La NBA et la crypto deviennent encore plus conviviales

L’accord BlockFi marque encore une fois la NBA, qui devient lentement de plus en plus pro-crypto. Pour l’instant, seule une poignée d’équipes acceptent les crypto-monnaies. Mais la ligue a autorisé les équipes à signer des accords avec des sociétés de cryptographie.

Le mois dernier, les Portland Trail Blazers ont signé un accord avec StormX, une société de blockchain qui permet aux utilisateurs d’obtenir des récompenses crypto en faisant des achats en ligne ou en effectuant des micro-tâches. Selon une annonce, les Blazers porteront le logo de StormX sur leurs maillots pour les cinq prochaines années. Des rapports supplémentaires ont affirmé que l’accord était de l’ordre de huit chiffres, les experts estimant que les accords de patch de maillot coûteraient environ 10 millions de dollars par an en NBA.

Outre les Blazers, les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers ont également rejoint Socios – la plate-forme de jetons de fans basée sur la blockchain. Les deux équipes présenteront Socios sur leurs sites Web et leurs pages de médias sociaux. La plate-forme apparaîtra également sur les écrans de leurs arènes – le TD Garden et le Wells Fargo Center, respectivement.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.