BlockFi signe l’association exclusive des stars de la NBA Cade Cunningham | Invezz

Les liens entre l’industrie de la crypto-monnaie et le sport ont été encore renforcés avec le récent partenariat exclusif pluriannuel entre la société de services financiers BlockFi et la star de la NBA Cade Cunningham. Le basketteur professionnel a promis de participer à des interviews exclusives et de réaliser des vidéos éducatives, tandis que BlockFi lui versera des bonus payés en Bitcoin (BTC/USD).

Le partenariat a été révélé dans un récent communiqué de presse, déclarant que la star du sport de 19 ans informera les fans de la NBA sur les monnaies numériques, leur valeur et plus encore. Vous participerez également à des interviews, à diverses vidéos et même à des cadeaux promotionnels.

Comme mentionné, Cunningham recevra une prime à la signature pour avoir accepté l’accord, bien que le montant que BlockFi ait accepté de payer n’ait pas été divulgué. Ce que l’on sait en revanche, c’est que le bonus sera payé intégralement en Bitcoin, qui sera envoyé directement sur votre compte.

Cade Cunningham partage son enthousiasme pour l’opportunité

Cade Cunningham n’est que le dernier grand nom du secteur du sport à adopter la cryptographie, affirmant que les actifs numériques deviennent une partie de plus en plus importante du système financier. Son association avec la société de services financiers sera non seulement importante pour lui, en tant qu’investisseur à long terme, mais également pour la communauté mondiale de la cryptographie. Sans oublier ses fans, ainsi que les fans de NBA, en général, à travers le monde.

De plus, grâce à l’association, vous pourrez diversifier votre portefeuille et gérer plus facilement vos actifs cryptographiques, en utilisant les services de l’entreprise. BlockFi, comme il l’a affirmé, devient plus important que jamais dans les finances personnelles. L’entreprise est désormais en mesure d’aider d’innombrables communautés aux États-Unis, ainsi que dans le monde, remplies de personnes qui travaillent dur et qui n’ont toujours pas accès à des options fiables et rentables pour économiser de l’argent et l’investir.

Pendant ce temps, le PDG et cofondateur de BlockFi, Zac Prince, a félicité le jeune athlète en tant que star de la NBA, soulignant que les gens comme lui ont une excellente occasion d’aider à guider la société vers une meilleure compréhension du potentiel que l’industrie de la crypto a à offrir.

