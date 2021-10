BlockFills lance Phoenix dans le but d’offrir des solutions de cryptographie à ses utilisateurs

in

TL;Répartition DR

• L’interface Phoenix proposera des solutions SaaS pour les clients BlockFills.

• La plateforme dispose de plusieurs options de gestion commerciale basées sur les crypto-monnaies.

La plate-forme technologique BlockFills a renouvelé ses options en lançant le principal logiciel en tant que site Web de service pour les entreprises commerciales.

Phoenix, le nom donné au site Web de crypto-monnaie SaaS, aidera à liquider les produits et tout commerce effectué avec des cryptos. Cette plateforme sera accessible à tout client commercial dans le monde. Il promet confiance, sécurité et transparence.

BlockFills s’engage auprès des entreprises

Depuis quelque temps, BlockFills s’efforce d’améliorer le domaine institutionnel en proposant des solutions basées sur les crypto-monnaies. A cette occasion, la société révèle que la plateforme Phoenix créera un environnement favorable pour les nouveaux entrants sur le marché de la crypto. La plate-forme permettra aux clients d’entrer dans le système de liquidité de crypto-monnaie à tout moment de la journée.

Selon la firme, Phoenix apportera un changement entre les sociétés commerciales et les crypto-monnaies. La plateforme disposera d’outils de pointe qui permettront aux clients d’effectuer leurs opérations rapidement, avec précision, en toute sécurité et sans oublier la transparence. Cette interface correspondrait à la première classe, elle prend donc beaucoup d’importance pour les fans de trading et de crypto.

L’outil BlockFills crypto SaaS aura d’autres fonctionnalités : sa compatibilité avec n’importe quel appareil et ses options d’étude. Les utilisateurs peuvent personnaliser Phoenix pour des performances optimales.

L’interface dispose de l’option VWAP pour placer un chiffre moyen sur les commandes, l’infrastructure du marché, la cartographie, le volume des opérations, etc. D’autre part, elle promet d’accéder aux unités OCO pour voir les négociations sous forme de graphiques.

La nouvelle plate-forme BlockFills ne surprend pas les utilisateurs en révélant qu’elle disposera d’un système de données réseau optimal. Il offrira également une analyse des chiffres de hachage et une recherche de données approfondie.

Phoenix : le dernier projet de BlockFills

Depuis 2018, la société de technologie BlockFills lance diverses solutions de cryptographie telles que Vision et son dernier projet Zephyr. Cependant, BlockFills ne s’est pas arrêté là et, en 2021, a travaillé au lancement du projet Phoenix.

Même si certaines entreprises américaines se préparent au trading de crypto, elles n’ont pas exclu qu’elles aient besoin d’aide, et BlockFills est là pour les soutenir. La société cherche à être le principal fournisseur de solutions crypto à Chicago, né et dans plusieurs villes américaines.

Avec cette grande contribution, BlockFills s’est créé une bonne réputation dans l’industrie de la crypto-monnaie, c’est pourquoi son nom est renommé. La société a été le pont parfait entre les agences commerciales et les Bitcoins ou autres cryptos populaires.

L’interface des solutions SaaS est disponible pour tous les utilisateurs actuels de BlockFills. La plate-forme révèle également qu’elle est ouverte aux nouveaux entrants cherchant à tirer parti de ces solutions SaaS axées sur la cryptographie. L’ensemble de l’interface contient des informations sur la façon de l’utiliser afin que le client ait une bonne expérience.