Blockster annonce un partenariat clé avec Chainlink ⋆ Crypto new media

Blockster est un réseau social tout-en-un destiné à rassembler tout ce qui est crypto sous un même toit. L’équipe est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec le principal fournisseur d’oracle d’actifs numériques, Chainlink.

Dans le cadre de cette collaboration, Blockster intègre et parraine les flux de prix à jour et à la pointe de l’industrie de Chainlink dans le but d’offrir aux utilisateurs de sa plate-forme de médias sociaux des informations précises et fiables sur le marché financier pour d’innombrables crypto-monnaies.

Avec environ 350 000 abonnés sur sa liste d’attente, Blockster vise à être le hub ultime pour les passionnés de crypto-monnaie, leur offrant un endroit pour apprendre, gagner et également se connecter avec d’autres aficionados de crypto. Il rassemble tous les acteurs du marché et regroupe les services et produits essentiels sous une seule plate-forme, car ils sont par ailleurs assez fragmentés.

Outre les commerçants, les influenceurs, les investisseurs, les créateurs de contenu, ainsi que les utilisateurs finaux, les entreprises axées sur la crypto-monnaie peuvent également rejoindre la plate-forme pour cibler des publics pertinents et de haute qualité sans avoir à se soucier des interdictions générales des réseaux sociaux conventionnels et égoïstes. plateformes publicitaires.

En termes de partenariat avec Chainlink, les flux de prix de ce dernier seront intégrés directement dans le flux de données de marché crypto de Blockster – Blockwatch. Les utilisateurs pourront inspecter et surveiller les informations importantes sur les actifs numériques, y compris, mais sans s’y limiter, les changements de prix, la capitalisation boursière, le volume, etc. En outre, les utilisateurs peuvent choisir de marquer les crypto-monnaies comme leurs préférées pour une exposition, une commodité et un accès accrus. Blockwatch est l’un des produits phares de la plate-forme et en tant que principal fournisseur d’oracle, le réseau de Chainlink l’alimente encore plus.

S’exprimant à ce sujet, Adam Todd, fondateur et PDG de Blockster, a déclaré :

Nous avons décidé d’intégrer Chainlink Price Feeds parce que nous voulions alimenter notre plate-forme de suivi de crypto avec des prix standard de l’industrie. Ce qui distingue Chainlink des autres solutions, c’est le fait que leurs réseaux oracle continuent de fonctionner alors que d’autres services ne le font pas. Cela signifie que nos utilisateurs auront toujours des données de marché précises et à jour pour leurs crypto-monnaies préférées.

À propos de Blockster

Blockster est un réseau social tout-en-un pour tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Il propose des mises à jour en temps réel sur les réseaux sociaux, ainsi que des flux de tarification de nombreuses crypto-monnaies et de nombreuses options publicitaires pour les entreprises et les influenceurs. Il est actuellement dans une phase de testnet et a récemment commencé à intégrer environ 350 000 utilisateurs inscrits à sa liste d’attente dans le but de peaufiner la plate-forme avant sa sortie.

À propos de Chainlink

Chainlink est le principal fournisseur d’oracles sur les marchés des crypto-monnaies. Son réseau alimente les contrats intelligents hybrides. Étant décentralisé, il fournit également aux développeurs une vaste collection de sources de données de haute qualité, ainsi que des calculs hors chaîne sécurisés pour étendre les capacités des contrats intelligents sur une blockchain donnée.

