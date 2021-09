Blockster, le futur des réseaux sociaux sur le marché de la crypto

Alors qu’en 2017, Facebook et Google, les plus grandes plateformes publicitaires au monde, ont annoncé une interdiction totale de la publicité cryptographique, les principales sociétés de cryptographie se sont retrouvées avec peu ou pas de moyen d’atteindre leur public cible. Pour se connecter avec leurs communautés, ces entreprises ont utilisé Medium, Twitter et Reddit. Bien que la plupart d’entre eux reposent encore sur ces plateformes, les données sont dispersées, ce qui rend difficile une navigation efficace.

Du point de vue des passionnés de crypto, jusqu’à récemment, il manquait une source d’information unique et fiable. Vous deviez vous fier à des plateformes comme CoinMarketCap ou CoinGecko pour suivre les performances de vos projets préférés, aller sur Reddit pour en discuter, obtenir les dernières mises à jour de l’industrie sur Medium et Twitter, ou consulter les avis d’influenceurs sur YouTube. Nous nous retrouvons donc avec un paysage social désintégré pour un marché émergent, ce qui rend difficile pour les commerçants et les créateurs de communiquer, d’évaluer les informations ou de monétiser leur contenu, et c’est exactement là que Blockster intervient pour combler le vide.

Une communauté prospère pour le marché émergent

Selon le livre blanc du projet, le mot « bloqueur » désigne une entreprise axée sur la cryptographie ou une entreprise qui utilise la plate-forme Blockster pour se connecter, créer, gagner et apprendre. Il résume parfaitement la mission de la plateforme : connecter tous les bloqueurs du monde : passionnés de crypto, créateurs de contenu, entrepreneurs et investisseurs, afin qu’ils puissent obtenir les dernières nouvelles de l’industrie, partager leurs idées et leur contenu, collaborer, mener une piste tout. vos investissements en crypto-monnaies dans un seul espace technologique moderne.

Blockster est une plate-forme polyvalente créée pour connecter et renforcer l’industrie de la cryptographie en constante croissance. Il possède son propre réseau social, des groupes de discussion, une sous-plate-forme de suivi de chiffrement de qualité industrielle et de nombreuses autres fonctionnalités qui seront bientôt ajoutées. Au moment de la rédaction, la plate-forme a déjà une liste d’attente de plus de 414 000 utilisateurs enthousiastes et plus de 150 partenaires, y compris des projets aussi importants que Chainlink, Enjin, Zilliqa et NEWSBTC.

Avec de nouveaux partenaires qui se joignent littéralement chaque jour, Blockster prévoit d’intégrer tous les grands projets de cryptographie dans les mois à venir. Au fur et à mesure que cela se produira, il deviendra prochainement un guichet unique pour tout ce qui concerne la crypto-monnaie ; la plateforme de référence pour tous ceux qui veulent apprendre, investir ou gagner de l’argent au sein de l’espace.

Adopter les dernières tendances

Partageant la même ambiance avec l’espace crypto jeune et fluide, Blockster évolue à ses côtés car il continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui sont les plus demandées dans la communauté. Au quatrième trimestre 2021, il prévoit de lancer un portefeuille numérique, une application mobile et de lancer un système de publicité en libre-service.

BXR, au cœur de l’écosystème

L’écosystème dynamique de Blockster est alimenté par le jeton BXR qui est particulièrement bien placé pour augmenter en valeur au fil du temps. Au fur et à mesure que la communauté Blockster grandit, elle deviendra certainement un stablecoin soutenu par des millions d’utilisateurs fidèles.

BXR sera la seule devise utilisée pour payer la publicité sur Blockster. La plate-forme prévoit de commencer à tester la plate-forme publicitaire plus tard cette année et d’accepter les paiements publicitaires à partir du premier trimestre 2022. D’ici la fin du premier trimestre, Blockster s’attend à ce que plus de 450 partenaires placent leurs annonces sur la plate-forme.

Grâce aux publicités, la plate-forme offrira un excellent point de croissance pour les entreprises, leur donnant un espace pour gagner en visibilité et se connecter directement avec leur public cible. Blockster, à son tour, redistribuera 20% de tous vos revenus publicitaires à sa communauté d’acteurs. Chaque mois, 5% des BXR collectés sous forme de revenus publicitaires sont également brûlés, assurant ainsi sa plus-value.

Blockster est la plate-forme de mise en réseau pour les professionnels de la crypto-monnaie, les investisseurs, les commerçants et les passionnés. Il s’agit essentiellement d’un outil de marketing pour les entreprises et les particuliers axés sur la cryptographie. La plate-forme permet non seulement aux utilisateurs de réseauter et d’échanger au sein de la plate-forme, mais fournit également les dernières nouvelles du secteur, un suivi des pièces pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies, ainsi qu’une application de messagerie en temps réel pour le P2P et le chat de groupe.

Blockster Holdings est une société mère de Blockster. Les investisseurs d’amorçage initiaux, basés au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, ont investi 1,9 million de dollars en 2020, valorisant l’entreprise à 25 millions de dollars.