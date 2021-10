Blockster va distribuer 1 million de dollars de jetons sur Uniswap | Invezz

Blockster, une plate-forme tout-en-un pour la cryptographie, propose désormais un programme pour récompenser les fournisseurs de liquidités pour son jeton natif, BXR. Le programme distribuera 2 millions de BXR sur Uniswap (UNI/USD), soit environ l’équivalent de 1 million de dollars. Uniswap est un échange décentralisé de premier plan construit sur la blockchain Ethereum (ETH / USD), a rapporté CoinFi.

Les utilisateurs sont récompensés pour la création de jetons de groupe BXR / ETH

Les utilisateurs recevront des récompenses BXR pour la création de jetons de pool BXR / ETH sur Uniswap. Ils peuvent ensuite déposer ces jetons dans le programme de paris avec récompenses. BXR renforce l’ensemble de l’écosystème Blockster en permettant les paiements d’actions, la mise sur le marché, la publicité, la gouvernance communautaire, les transferts P2P gratuits et d’autres fonctionnalités et utilisations importantes sur la feuille de route Blockster.

Plateforme pour distribuer 166 000 BXR mensuellement

Le pourcentage de liquidité que chaque utilisateur entrera déterminera comment les récompenses BXR sont distribuées. Les récompenses représentent 2% de l’émission totale de jetons. Le programme commence aujourd’hui et durera un an. La plate-forme distribuera 166 000 BXR mensuellement à tous les parieurs de jetons ETH et BXR. Ils peuvent retirer leurs tokens du pool BXR / ETH à tout moment et gagneront des récompenses au quotidien.

Le montant de la récompense et la période pendant laquelle la liquidité est maintenue dans les fonds Uniswap sont directement proportionnels au montant des récompenses qu’un utilisateur gagnera.

Uniswap sur une trajectoire haussière

Dans les nouvelles connexes, la trajectoire d’Uniswap était haussière dimanche alors que la pièce a dépassé le précédent record et a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, vous pourriez voir plus d’avantages. Le prochain niveau de résistance sera de 28,50 $ selon CoinFi. Si la tendance haussière se poursuit, une nouvelle croissance peut être attendue dans les zones de résistance à 32 $ et 34 $.

Uniswap embauche le porte-parole de Barack Obama pour gérer les affaires médiatiques et de communication

La semaine dernière, il est apparu qu’Uniswap Labs avait engagé Hari Sevugan, un ancien porte-parole de Barack Obama, pour gérer, entre autres, les affaires médiatiques de l’entreprise. Sevugan a été nommé le 14 octobre.

Il a été embauché par le fondateur d’Uniswap Labs, Hayden Adams, pour résoudre les problèmes de réglementation de la cryptographie et diriger les efforts de communication publique de l’entreprise. Ces efforts incluront le travail sur les communications pour les utilisateurs actuels, potentiels et nouveaux.

