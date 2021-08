Blockstream lève 210 millions de dollars pour le minage de Bitcoin avec des ASIC Crypto new media

Flux de blocs ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient levé 210 millions de dollars dans l’intention d’étendre leur investissement dans l’exploitation minière de Bitcoin. En tant que telle, la société canadienne d’Adam Back a maintenant une évaluation d’un énorme 3,2 milliards de dollars.

Les investisseurs ayant participé à ce tour de table de série B comprennent un fonds d’investissement britannique Baillie Gifford et iFinex, la société à l’origine de l’échange Bitfinex, et stablecoin Tether (USDt, Gold et EURt).

Un porte-parole de Baillie Gifford déclaré:

« Baillie Gifford s’engage à soutenir les entreprises de croissance transformationnelle à leurs débuts. Nous avons un énorme respect pour les fondateurs et l’équipe de direction de Blockstream, et nous pensons que son réseau de règlement pour les actifs et les titres basés sur le bitcoin a le potentiel de transformer la conception et le fonctionnement des marchés des capitaux.

En plus de cet investissement, Blockstream a également annoncé aujourd’hui l’acquisition de Spondoolies, une société qui fabrique des ASIC, les machines minières les plus populaires.

Seulement Adam de retour, PDG de Blockstream, a expliqué :

« Blockstream intègre l’équipe principale de Spondoolies et acquiert la propriété intellectuelle associée pour lancer le premier mineur de classe entreprise au monde l’année prochaine. Le pedigree de l’équipe Spondoolies en matière de conception et d’ingénierie Bitcoin ASIC complète notre infrastructure minière de classe entreprise et accélérera notre expansion et notre décentralisation continues de l’espace minier Bitcoin.

Blockstream et Bitcoin mining

Blockstream est l’une des sociétés les plus anciennes et les plus connues traitant du Bitcoin et de sa blockchain. En plus de l’exploitation minière, Blockstream a également proposé la chaîne latérale de Liquid et le portefeuille vert.

Quoi qu’il en soit, concernant les efforts miniers de Blockstream, fin juin, Carré avait déjà investi 5 millions de dollars dans l’exploitation minière de Bitcoin dans un projet avec Blockstream. En effet, l’annonce officielle indiquait que les deux sociétés avaient décidé de collaborer pour construire un installation d’extraction de bitcoins open source et alimentée à l’énergie solaire aux États-Unis pour exploiter les nouveaux BTC d’une manière respectueuse de l’environnement.

Au lieu de cela, Blockstream avait lancé une offre de jetons de sécurité (STO) pour vendre BMN des jetons liés au hashrate produits par les mineurs de bitcoins travaillant au sein de la société Blockstream fin mars. De cette façon, les investisseurs n’auraient qu’à acheter le jeton et attendre les bénéfices au lieu d’exploiter et d’acheter l’équipement coûteux nécessaire.

La rentabilité du minage de Bitcoin

Au cours des trois dernières semaines, les revenus de l’extraction de bitcoins ont considérablement augmenté.

En fait, un récent rapport publié par Glassnode indique que le hashrate a augmenté d’environ 25% de ses plus bas au cours des deux derniers mois, suggérant qu’il est de retour en ligne avec une puissance de calcul équivalente à environ 12,5% des mineurs impliqués.

Cette croissance aide les mineurs à pouvoir réduire la quantité de BTC qu’ils doivent vendre pour financer leur entreprise, ce qui pourrait donc avoir un effet bénéfique sur le prix du bitcoin lui-même.