Blog Apple Event Live + News Hub : iPhone 13, Apple Watch Series 7, et plus

Aujourd’hui marque le jour où Apple dévoilera officiellement l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et plus encore. L’événement “California streaming” d’Apple débutera officiellement à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur l’événement Apple d’aujourd’hui, y compris des liens vers notre couverture détaillée, les dernières nouvelles sur l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, et plus encore.

Comment diffuser l’événement iPhone 13

Il est plus facile que jamais de diffuser l’événement iPhone 13 d’aujourd’hui, qui est complètement virtuel au milieu de la pandémie de COVID-19. Vous pouvez diffuser l’événement via le site Web d’Apple, la chaîne YouTube d’Apple et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac.

Voici tous les détails du processus, y compris un lecteur intégré pour regarder ici sur . :

Attentes de l’événement Apple

Pour récapituler, lors de l’événement Apple d’aujourd’hui, nous nous attendons à ce que la société présente officiellement l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3 et bien plus encore.

L’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13 seront des mises à jour notables. Le premier devrait ajouter un tout nouveau design avec des écrans plus grands et de nouveaux cadrans de montre. Ce dernier devrait apporter de nouvelles fonctionnalités de caméra, une encoche plus petite, la technologie d’affichage ProMotion et bien plus encore.

Blogue en direct

Nouvelles mises à jour ajoutées en haut, actualisation pour plus de couverture et de prises de vue à chaud

Un peu plus d’une heure avant l’heure du spectacle… qu’avez-vous le plus hâte de voir ? Mark Gurman a des réflexions sur ce que le tweet de Tim pourrait signifier : « J’imaginerais également que plusieurs endroits différents à travers la Californie seront présentés dans la vidéo d’ouverture du discours d’ouverture. ” Tim Cook a tweeté son salut traditionnel “Bonjour” pour l’événement d’aujourd’hui… mais avec une torsion :

