Blog de Rafa Cabrera Bello | Le moment clé de ma victoire et sa petite intrahistoire

Rafa Cabrera Bello, avec son caddie, lors de la dernière journée de l’ACCIONA Open en Espagne. © Golffile | Alberto Simon

Il est très difficile de préciser un seul moment décisif lorsque l’on vient de gagner un tournoi de golf, car au final les succès ou les erreurs du jeudi et du dimanche comptent autant. Mais bon, si je devais rester avec une situation concrète très décisive ce serait celle du 18e dimanche, ou ce qui revient au même, le 72e trou du tournoi, quand je n’ai pas réussi à sortir. Une fois que j’avais chuté sans pénalité, comme la route interférait avec ma position, je n’avais pas vraiment de ligne claire vers le green. On cherchait un trou, un petit trou dans les arbres, quelque chose à quoi s’accrocher, mais il y avait très peu d’espace. C’était très risqué…

Voyons, ici il convient de faire une mise au point pour placer l’importance du moment. Je suis très clair que si la même situation s’était produite au 71e trou du tournoi, la décision aurait été de le retirer. La raison est très simple : même bogey, alors j’aurais eu un trou de plus pour faire un birdie. Cependant, dans le cas du trou 72, et avec Adri Dans le bunker vert, il fallait prendre des risques, même en sachant qu’une erreur vous coûterait presque certainement un double bogey et, par conséquent, l’adieu définitif du tournoi.

Nous avons vu un petit trou où la balle pouvait passer, mais maintenant nous avons eu un autre problème. Il avait environ 135 mètres jusqu’au drapeau, donc en théorie, il devait frapper le fer 9 pour atteindre le trou, mais avec ce club, la balle n’allait pas monter assez haut pour atteindre cette petite clairière entre les arbres.

Finalement, en discutant avec mon cadet, Ben, nous avons décidé que j’allais lancer le terrain et où qu’il aille… Quand j’ai vu la balle passer par le trou, j’ai même pensé que je pouvais atteindre le début du green, mais dans le bunker ce n’était pas trop mal non plus.

C’est vrai que lorsque j’ai gagné à Dubaï en 2012, je me suis retrouvé dans une situation similaire dimanche, mais il y avait deux grosses différences : d’une part, à Dubaï cela m’est arrivé sur le trou 16 des Emirats, pas dans le dernier du tour; d’autre part, à cette occasion, l’espace entre les arbres était beaucoup plus grand et plus ouvert.

Il y a bien sûr d’autres moments clés. L’une est évidente : le dernier putt, dans le play off, celui à gagner. Le ballon a dû remonter une petite pente et on ne savait pas exactement où il allait casser, mais nous avons pris une décision et nous l’avons bien fait. Un autre moment, je pense, est celui de la 13e trou birdie putt, car ce n’était pas une occasion très claire et ce type de « bonus » dans le tour décisif est toujours important.

Le blog de Rafa Cabrera Bello