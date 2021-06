Blog en direct de l’Euro 2020, Jour 9: Objectifs Hongrie vs France, faits saillants, mises à jour

Bienvenue au Jour 9 des Championnats d’Europe ! Le deuxième tour des matches de la phase de groupes s’achève aujourd’hui et c’est une grande journée de football avec les joueurs de Barcelone en action.

La journée commence à Budapest alors que la Hongrie affronte Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Clément Lenglet et la France qui peut atteindre une place en huitièmes de finale avec une victoire. Ensuite, c’est un autre match géant dans le Groupe de la mort alors que l’Allemagne affronte le Portugal à Munich, désespérée d’une victoire après la défaite de la première journée contre les Français. You Know Who et son équipe pourraient éliminer les Allemands avec une victoire, mettant ainsi fin prématurément au tournoi final de Joachim Löw.

Pour clôturer la journée, tout tourne autour de l’Espagne alors que La Roja de Luis Enrique affronte un match énorme contre Robert Lewandowski et la Pologne à Séville. Une victoire est cruciale pour entrer dans le tour final avec une chance de première place, tandis qu’une défaite pour l’équipe de Jordi Alba, Pedri et le retour de Sergio Busquets pourrait s’avérer catastrophique pour l’Espagne.

C’est un grand jour d’action pour l’Euro 2020, et vous pouvez tout suivre. Vive le blog !

Hongrie vs France

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe F, 2e journée

Date/Heure: samedi 19 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (Royaume-Uni), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: Puskás Arena, Budapest, Hongrie

Arbitre: Michael Oliver (ANG)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

Hongrie XI: Gulácsi; Botka, Orban, Szalaï ; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola ; Szalaï, Sallaï (3-5-2)

France XI: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne ; Pogba, Kanté, Rabiot ; Griezmann, Benzema, Mbappé (4-3-3)

Portugal contre Allemagne

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe F, 2e journée

Date/Heure: samedi 19 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Arbitre: Anthony Taylor (ANG)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

Espagne vs Pologne

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe E, 2e journée

Date/Heure: samedi 19 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, samedi)

Lieu: Estadio de La Cartuja, Séville, Espagne

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

Comment regarder à la télévision: ABC (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

BLOG EN DIRECT