Blog en direct de l’Euro 2021, Jour 1: Objectifs Turquie vs Italie, faits saillants, mises à jour

Bienvenue à l’Euro 2021 ! L’attente d’un an est enfin terminée et les Championnats d’Europe sont à nos portes, avec la Turquie et l’Italie qui donnent le coup d’envoi de ce qui promet d’être un grand tournoi.

Il n’y a pas de joueurs de Barcelone dans celui-ci, mais c’est toujours le match d’ouverture d’un tournoi majeur, alors bloguons en direct !

Apprécier le jeu!

BLOG EN DIRECT

ALIGNEMENTS

DINDE

Onze de départ : Çakir ; Çelik, Demiral, Soyüncü, Meras ; Yokuslu ; Karaman, Tufan, Yazici, Çalhanoglu ; Yilmaz (4-1-4-1)

Banc : Günok (GK), Bayindir (GK), Kabak, Ayhan, Müldür, Ünder, Tokoz, Antalyali, Köckü, Kahveci, Ünal, Dervisoglu

ITALIE

Onze de départ : Donnarumma ; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola ; Barella, Jorginho, Locatelli ; Berardi, Immobile, Insigne (4-3-3)

Banc : Sirigu (GK), Meret (GK), Di Lorenzo, Emerson, Acerbi, Bastoni, Pessina, Cristante, Belotti, Chiesa, Bernardeschi, Raspadori

INFO MATCH

Compétition/Journée: Euro 2021, Groupe A, 1re journée

Date/Heure: vendredi 11 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, samedi)

Lieu: Stadio Olimpico, Rome, Italie

Arbitre: Danny Makkelie (NED)

VAR: Kevin Blom (NED)

