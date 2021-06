Blog en direct de l’Euro 2021, Jour 12: République tchèque vs Angleterre, Croatie vs buts de l’Ecosse, faits saillants, mises à jour

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, a appelé la Formule 1 à se débarrasser des couvertures de pneus du sport, les qualifiant de trop chères et non durables. Dans le cadre de la nouvelle réglementation pour 2022, les couvertures pour pneus, utilisées pour réchauffer les composés Pirelli à des températures exactes, devaient être complètement interdites – […] More