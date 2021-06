Blog en direct de l’Euro 2021, Jour 13 : Objectifs, temps forts, mises à jour

Bienvenue au Jour 13 des Championnats d’Europe ! La phase de groupes de l’Euro 2020 s’achève aujourd’hui et nous découvrirons les huit huitièmes de finale après ce qui promet d’être une fantastique journée de football international.

Nous commençons par le temps de décision dans le Groupe E, et notre objectif en tant que supporters de Barcelone sera sur l’Espagne de Luis Enrique qui a besoin d’une victoire contre la Slovaquie pour se qualifier, bien qu’ils puissent également se qualifier avec un match nul si la Pologne ne bat pas la Suède dans l’autre match. La Suède est déjà qualifiée, mais les trois autres équipes peuvent se qualifier ou finir dernière du groupe, alors la folie vous attend.

Ensuite, tout tourne autour du Groupe de la Mort, avec la revanche très attendue de la finale de l’Euro 2016 qui se déroulera à Budapest entre la France et le Portugal. Antoine Griezmann et Les Bleus sont déjà qualifiés et remporteront le groupe avec une victoire, et le Portugal pourrait être éliminé en phase de groupes s’il perd et que la Hongrie bat l’Allemagne. S’ils évitent la défaite, ils terminent à la troisième place.

L’Allemagne n’a besoin que d’un point à domicile pour se qualifier et la Hongrie a besoin d’une victoire pour se qualifier. Les quatre équipes sont toujours en vie dans le groupe F, et la folie y attend également.

Quelle journée amusante nous attend. La phase de groupes se termine aujourd’hui, et nous pourrions même voir des sorties choquantes. Allons-y!

Suède vs Pologne

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe E, 3e journée

Date/Heure: Mercredi 23 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Russie

Arbitre: Michael Oliver (ANG)

Comment regarder à la télévision: ESPN 2 (USA), ITV 4 (UK), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

Slovaquie vs Espagne

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe E, 3e journée

Date/Heure: Mercredi 23 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Estadio de La Cartuja, Séville, Espagne

Arbitre: Björn Kuipers (NED)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

Allemagne contre Hongrie

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe F, 3e journée

Date/Heure: mercredi 23 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Arbitre: Sergueï Karasev (RUS)

Comment regarder à la télévision: ESPN 2 (USA), BBC Two (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

Portugal contre France

Compétition/Tour: UEFA Euro 2020, Groupe F, 3e journée

Date/Heure: mercredi 23 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Puskás Arena, Budapest, Hongrie

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

