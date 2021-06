Blog en direct Euro 2020, Jour 6 : Objectifs, temps forts, mises à jour

in

Bienvenue au Jour 6 des Championnats d’Europe ! Le deuxième tour des matchs de la phase de groupes commence aujourd’hui, c’est à ce moment-là que les choses commencent à devenir amusantes car les équipes savent exactement ce qu’elles doivent faire pour arriver aux matchs finaux, soit déjà qualifiées pour la phase à élimination directe, soit encore en vie dans le combat.

Nous avons trois matchs aujourd’hui, aucun d’entre eux ne mettant en vedette des joueurs de Barcelone, mais tous sont néanmoins importants. La Finlande et la Russie donnent le coup d’envoi, la Russie jouant à domicile ayant besoin de trois points après la défaite d’ouverture contre la Belgique ; Ensuite, la Turquie a désespérément besoin d’une victoire contre Gareth Bale et le Pays de Galles qui a fait match nul contre la Suisse, qui clôture la journée face à l’Italie qui était peut-être l’équipe la plus impressionnante de la première semaine du tournoi.

Cela devrait être une journée amusante du football Euro 2020, et vous êtes invités à suivre et à commenter toute l’action. Nous y voilà!

Finlande vs Russie

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe B, 2e journée

Date/Heure: mercredi 16 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (UK), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: Stade de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Russie

Arbitre: Danny Makkelie (NED)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

Turquie vs Pays de Galles

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe A, 2e journée

Date/Heure: mercredi 16 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade olympique de Bakou, Bakou, Azerbaïdjan

Arbitre: Artur Dias (POR)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

Italie vs Suisse

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, Groupe A, 2e journée

Date/Heure: mercredi 16 juin 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, jeudi)

Lieu: Stadio Olimpico, Rome, Italie

Arbitre: Sergueï Karasev (RUS)

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres