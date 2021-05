Blog en direct Google I / O 2021 Keynote + News Hub: Assistant, Android 12 et plus

Eh bien, nous avons manqué Google I / O 2020, mais il est maintenant temps pour Google I / O 2021. Bien que ce ne soit pas en personne, le festival annuel des développeurs à Mountain View, en Californie, est de retour. La Keynote de Google I / O 2021 débute à 10h PT / 13h HE, alors lisez la suite pour obtenir des liens rapides vers notre couverture récapitulative des dernières semaines, quelques prises chaudes et toutes les dernières nouvelles sur Assistant, Android 12 et “ Matériel SUIVANT », entre autres.

Rattraper

Si vous n’avez pas suivi notre couverture au cours des dernières semaines, il y a beaucoup de lectures obligatoires à lire. Voici tout ce que nous savons sur l’événement d’aujourd’hui:

Comment diffuser Google I / O 2021

TL; DR, la principale chaîne YouTube des développeurs Google, diffusera l’intégralité de la clé Google I / O 2021Keynote en direct et les annonces commenceront à 10h PT / 13h HE / 17h GMT.

Plus de détails et lecteur intégré:

Annonces officielles + détails

Android 12

Porter OS

– Google matin tout le monde! Nous allons créer un blog en direct à l’ancienne ici au fur et à mesure que les événements d’aujourd’hui se déroulent. Il sera rempli de toutes les dernières nouvelles d’E / S sous forme de texte au fur et à mesure, alors assurez-vous de recharger. En outre, il aura de nombreuses prises chaudes de la vôtre vraiment!

– Sundar est sur scène et parle de Covid et de son impact au cours de la dernière année.

– Sundar parle de tous les différents produits que Google a mis en place pour aider le monde à gérer COVID-19.

– «Dans cet esprit, commençons. Cette année a redonné un sens à notre mission d’organiser l’information mondiale… et de la rendre utile. »

– 150K de pistes cyclables ont été ajoutées à Google Maps. Google ajoute également des itinéraires écologiques.

Comme d’habitude, de nombreuses choses dont vous entendrez parler ce matin ont déjà été annoncées. https://t.co/MTdXxIQHGJ – Stephen Hall (@hallstephenj) 18 mai 2021

– Google Workspace a obtenu une mention à l’avant de l’émission! Docs, Slides et Sheets.Aujourd’hui, la société annonce Smart Canvas. Javier sort!

– Google Meet va être intégré directement dans Docs, Sheets et Slides!

– Cela ressemble beaucoup à Google a construit un Asana. Alors c’est cool.

– Maintenant, Sundar est sur scène pour parler de recherche, de traduction et d’assistant Google. Discutant également de Google Photos. Surtout se vanter. Pas grand-chose de nouveau ici, pour le moment, mais nous attendons patiemment.

– «Aujourd’hui, je suis ravi de partager notre dernière percée dans la compréhension du langage naturel: LaMDA.»

– Ceci est une démo technologique assez incroyable qui nous donne une bonne idée de ce qui va suivre pour Google Assistant.

– Google montre une démo de LaMDA remplissant la place d’objets inanimés qui sont conscients d’eux-mêmes. «Quel est le pire endroit où vous ayez atterri», demande la démo à un avion en papier. «Une flaque d’eau», dit-il, car cela explique pourquoi c’était si mauvais.

– «Je vais voler. Bye bye », énumère Sundar comme l’une des réponses absurdes que LaMDA donnerait en jouant le rôle de Pluton.

– LaMDA pourra faire des choses comme “Montre-moi la partie où le lion rugit au coucher du soleil” et trouver ce moment dans une vidéo YouTube.

– TPUv4 annoncé. 10 ^ 18 opérations en virgule flottante par seconde de puissance de calcul. 1 exaflop.

– Ça a l’air puissant, mais je ne suis pas vraiment sûr parce que je ne comprends rien de ce dont parle Sundar.

– Google essaie d’être convivial et de nous aider à comprendre l’informatique quantique avec un sketch intéressant. Pour moi, je ne le fais pas vraiment.

– Google parle de confidentialité chez Google et de suppression automatique de vos données. Il supprime tout après 18 mois. Activé sur plus de 2 milliards de comptes déjà.

– Parler de sécurité. En fin de compte, Google veut arriver à un avenir sans mot de passe. En attendant, ils visent à aider les gens à utiliser des mots de passe forts. Le gestionnaire de mots de passe de Google est utilisé par de très nombreuses personnes.

– Quatre nouvelles mises à jour pour le gestionnaire de mots de passe de Google. Un outil pour importer des mots de passe. Intégration avec Chrome et Android. Alertes de mot de passe compromis. Et une fonctionnalité de résolution rapide dans Chrome où l’Assistant Google vous aide à accéder à vos comptes compromis et à résoudre les problèmes en quelques secondes.

– Quelques nouveaux contrôles de confidentialité: supprimez l’historique des recherches récentes, une bascule pour l’historique des positions dans Google Maps et un dossier verrouillé dans Google Photos, en premier sur Pixel

– Il est temps de parler davantage de Search!… Je suppose. Recherche, Maps, Shopping et Photos, nous allons couvrir les quatre ici dans ce petit segment.

– Rechercher! MUM – modèle unifié multitâche. 1000x plus puissant que BERT. Dommage que personne n’écoutant cela ne sache ce qu’est BERT. Il montre une requête extrêmement spécifique à laquelle les moteurs de recherche ne peuvent pas répondre aujourd’hui. MUM modifiera la capacité de Google à comprendre les questions en langage naturel. MUM peut également effectuer des recherches dans plusieurs langues.

– Prenez une photo de bottes et demandez «Puis-je les utiliser pour faire de la randonnée sur le mont. Fuji? », MUM serait capable de comprendre ce qu’il y a dans l’image et le contexte de la question. Assez impressionnant.

– Parlons maintenant de Google Lens! La dernière fois que j’ai utilisé Google Lens, c’était la dernière fois que Google avait annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Google I / O. AR dans la recherche.

– Des tigres aux voitures… les gens ont perdu la tête au début du covid en jouant avec des animaux AR et autres. Google dit qu’ils ajoutent des athlètes professionnels comme Simone Biles.

– “Est-il vrai que” a fait plus de recherches l’année dernière que “comment faire du pain”, dit Google. “À propos de ce résultat” avec des détails sur une source dans la recherche sera diffusé à tout le monde plus tard cette année.

– Parlons maintenant de Google Maps. Plus de 100 améliorations de l’IA à venir cette année. Exemples: AR Live View n’est toujours que dans Google Maps. Live View a jusqu’à présent été une question de navigation. Désormais, Google permet d’explorer le monde qui vous entoure. On dirait un précurseur des lunettes AR! Trouvez des points de repère. Naviguez à l’intérieur. La visualisation en direct en intérieur arrive cette semaine. Plans détaillés des rues de 50 villes. Une carte plus personnalisée basée sur le contexte tel que l’heure de la journée.

– L’activité de la zone se déploie à l’échelle mondiale dans les mois à venir.

– Parlons maintenant de Google Shopping avec Bill Ready! Plus d’un milliard de fois par jour, les internautes font des achats sur Google. Shopping Graph… un ensemble de données complet sur les marchands et les produits.

– Montrez-vous à l’aide de Lens pour trouver un ensemble de patio dans Shopping. L’expérience d’achat sur YouTube pour trouver les produits mentionnés par les créateurs est actuellement en phase pilote. Bientôt sur Chrome, l’ouverture d’un nouvel onglet affichera les paniers ouverts de divers magasins en ligne sur la nouvelle page à onglet.

– “Nous facilitons plus que jamais l’accès des marchands de toutes tailles à Google. Avec Shopify, des millions de détaillants peuvent s’inscrire pour apparaître sur Google en un seul clic. »

– Google annonce de nouvelles fonctionnalités Google Photos optimisées par l’IA. Google va rassembler des histoires en fonction des modèles qu’il voit dans votre bibliothèque. Les photos en elles-mêmes ne sont pas significatives, mais elles «racontent une histoire qui vous est propre».

– Plus tard cette année, vous verrez plus de souvenirs en fonction des types d’événements que vous célébrez. Personnalisation basée sur les fêtes religieuses et autres.

– Ce sont de petites fonctionnalités de Google Photos tout bien considéré, mais elles constituent une mise à jour assez notable. Beaucoup d’IA impactant tous les coins des produits Google!

– Matias Duarte et Material sont maintenant disponibles!

– «Material You» vous permet de transformer l’apparence et le design de toutes vos applications en vous basant sur les bases du thème Google Material. D’accord, maintenant cet événement se passe bien.

– «Un mode pour chaque humeur», et ces sélections de couleurs peuvent voyager avec vous dans le cadre de votre compte. «Material You» arrive en premier sur le Pixel cet automne.

– 3 milliards d’appareils Android actifs dans le monde!

– Trois grands thèmes pour Android 12: Profondément personnel, privé et sécurisé, mieux ensemble.

– Commençons par regarder la nouvelle interface utilisateur!

– Google adapte vraiment ce beau design entièrement repensé qui s’adapte à vous. Il arrive en premier sur le Google Pixel à l’automne.

– Les paramètres rapides sont complètement repensés. Ressemble et se sent différent. Commandes Google Pay et Home et personnalisation totale. Vous pouvez appeler l’Assistant Google en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation. Tout le mouvement et l’interface utilisateur sont super fluides – ressources considérablement réduites nécessaires à partir de diverses choses en arrière-plan. «En gros, tout est plus rapide.»

– Privé et sécurisé! Gartner attribue à Pixel la cote de sécurité la plus élevée depuis 2017. Avec Android 12, «nous allons encore plus loin pour protéger vos informations.»

– Le tableau de bord d’utilisation de l’emplacement montre comment toutes vos applications utilisent votre emplacement. Un indicateur qui montre quand les applications utilisent votre caméra et votre microphone – très similaire à iOS.

– «Comme le reste d’Android, le noyau de calcul privé est open source. Entièrement vérifiable par la communauté de la sécurité. »

– De retour à Samir pour parler de la façon dont nous construisons un monde multi-appareils. Les téléphones sont au centre, mais ils interagissent avec des tonnes d’autres appareils. Le prochain chapitre d’Android concerne les autres appareils fonctionnant mieux ensemble.

– Portez du temps OS!

– La plus grande mise à jour de Wear OS jamais réalisée! Google et Samsung travaillent ensemble pour unifier Wear OS et Tizen.

– Le prochain Samsung Galaxy Watch exécutera cette plate-forme, dit Samsung.

– Il y a aussi un nouvel UX. Le système de navigation fait l’objet d’une refonte complète. Google étend l’ancienne fonctionnalité Tiles avec une nouvelle API Tiles qui permet à tout développeur d’en créer une. Il existe également des applications repensées avec des actualisations de Material Design.

– Fitbit! Le fondateur de Fitbit, James, parle maintenant de Fitbit et de la façon dont cela joue un rôle avec la nouvelle version de Wear OS. «Nous tirerons le meilleur parti des fonctionnalités de Fitbit disponibles sur les montres Wear. À l’avenir, nous créerons des montres intelligentes haut de gamme basées sur Wear. »

– Google parle maintenant de la façon dont il change la caméra pour qu’elle soit plus inclusive.

– Toutes ces fonctionnalités d’inclusivité de l’appareil photo arriveront sur Google Pixel «cet automne», déclare Google.

– Google collabore avec Northwestern pour appliquer l’IA au processus de dépistage du cancer du sein.

– Google a annoncé un outil de dermatologie alimenté par l’IA.

– Sundar est de retour sur scène pour expliquer comment Google aide les gens à rester connectés.

– Projet Starline. Il est tôt et actuellement dans quelques bureaux de Google.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’actualités: