Blog ESPN : Solution aux commentaires racistes des propriétaires de Suns ? Plus de racisme

Il semble que les propriétaires qui s’attirent des ennuis pour des commentaires passés soient ce qui est à la mode dans le monde du sport.

Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, fait l’objet d’un examen minutieux après que 70 employés actuels et anciens de l’organisation Suns se soient manifestés et ont offert des comptes rendus personnels des commentaires racistes et misogynes que Sarver a faits au cours de ses 17 ans de mandat.

Normalement, je regarderais ça et je dirais qu’il ne s’agit que de la foule politiquement correcte et trouble-fête à la recherche de quelqu’un à crucifier au moindre signe de trouble. Mais contrairement à la situation de Jon Gruden qui s’est déroulée le mois dernier, les circonstances et le grand nombre de personnes disposées à témoigner dans l’affaire Sarver semblent beaucoup plus accablantes.

Cependant, dans des situations comme celles-ci où la maturité émotionnelle est une denrée rare, le meneur des Suns Chris Paul a donné son avis sur la situation, mettant l’accent sur la patience et ne sautant aux conclusions pendant que la NBA lance son enquête :

« J’ai vécu quelques situations au cours de mon séjour dans la ligue », a déclaré Paul. « Les pouvoirs en place, ils l’examinent. Ils font leurs enquêtes ou quoi, mais je pense que la plus grande chose que j’ai apprise au cours de toutes ces années est que nous en tant qu’équipe, nous devons parler. Il ne s’agit pas de ce que tout le monde dit ou que tout le monde vous dit de faire ou devrait faire. Il s’agit de ce que nous ressentons en tant qu’équipe, en tant qu’unité, en tant qu’entraîneurs, tout le monde avec l’organisation. »

Paul a vécu une situation similaire en 2014 lorsqu’il était membre des Los Angeles Clippers lorsque le propriétaire de l’époque, Donald Sterling, a été licencié pour des commentaires racistes qu’il avait tenus. Si quelqu’un saurait comment agir avec maturité dans ces situations, c’est bien CP#3.

Malheureusement, la maturité de Paul et sa volonté de se concentrer sur le basket-ball (quelque chose qu’il peut contrôler) et non sur ce qui se passe avec l’enquête (quelque chose qu’il ne peut pas contrôler) ont été considérés comme un signe – vous l’avez deviné – de racisme au sein de la NBA.

L’écrivain Undefeated Martenzie Johnson a déclaré que Paul ne condamnant pas férocement Sarver signifie essentiellement que Paul cherche à sauver sa propre peau : « C’est un mécanisme de survie, en particulier pour les sportifs professionnels : faire preuve de loyauté dans un effort pour se sentir accepté (ou rester employé) par les personnes mêmes qui vous font du mal.

Il allègue en outre qu’il est « injuste » de n’avoir que les Noirs qui expriment leur mécontentement face à ces situations, et affirme que « les vrais changements structurels (dans la NBA) proviendront des actions des personnes qui ressemblent à Sarver ».

Traduit : les Blancs n’ont pas fait assez pour réparer le racisme (bien qu’ils soient constamment honteux d’en être les principaux catalyseurs) et doivent se retourner vicieusement contre les autres Blancs pour le réparer.

Ce n’est pas une recette pour une sorte d’unité ou quelque chose qui apportera un niveau de changement positif. C’est une solution issue du mépris et de la peur qui ne peut se terminer que par la douleur et la destruction. Comment se fait-il que les gens qui prétendent être les champions de l’unité raciale utilisent systématiquement la division et la peur comme arme principale pour mener à bien leur programme ?

Au lieu d’opposer les Blancs aux Blancs dans un combat à mort, peut-être que Johnson pourrait prendre une page du livre de Paul. Chacun devrait attendre les résultats de l’enquête et partir de là au lieu d’essayer de licencier un homme accusé – non condamné – de ces griefs. Il vaut mieux être lent à parler et attendre l’issue d’une situation que de se hâter d’exprimer une opinion et de devenir un imbécile plus tard.