Blogger’s Park : Comment D2C change la donne

Jitender Dabas

Les chiffres qui circulent autour des marques de vente directe au consommateur (D2C) sont ahurissants : un marché adressable de 100 milliards de dollars d’ici 2025 ; près de 600 marques de la catégorie ; une explosion de marques complètement nouvelles sans héritage ou expertise d’occasion enregistrant Rs 100 crore en un rien de temps, dans des catégories allant de la beauté et de l’électronique à l’alimentation/au lait. Les joueurs sans aucune expertise dans des catégories comme les automobiles affichent des nombres de réservations record.

Que vient d’arriver à l’acheteur indien averse au risque qui n’était pas disposé à regarder au-delà des marques « de confiance » et « familières » ? Comment se fait-il qu’ils accueillent les débutants à bras ouverts ? Quel avenir pour les marques traditionnelles ? Avec le changement de comportement des consommateurs, verrons-nous une nouvelle croissance des marques D2C ? Ce que nous devons comprendre, c’est qu’Internet a fondamentalement modifié certaines choses.

Prendre des risques

Le consommateur indien a toujours été caractérisé par quelques traits uniques. Il/elle a une aversion pour le risque, recherche de la valeur et est un adepte par nature. Les contraintes de revenus et le manque de connaissances conduisent à une situation où le comportement de choix de marque se caractérise par une tentative de réduire le coût d’une erreur. Par conséquent, ils gravitent toujours vers des marques plus grandes et de confiance qui ont été achetées par beaucoup d’autres, en particulier celles qu’ils admirent. Et ces comportements remplacent même leur tendance à la recherche de valeur. Pas étonnant que sur le marché indien, les marques n°1 dans toutes les catégories détiennent des parts de marché disproportionnées. L’échelle et la stature confèrent aux marques la « confiance » qui les tient en bonne place pendant longtemps. De nos superstars aux établissements politiques en passant par les marques à usage quotidien, nous ne modifions pas nos préférences aussi facilement. C’est un avantage pour les marques historiques de confiance.

Mais Internet a radicalement changé certaines choses dans la société. Cela a changé la façon dont nous faisons confiance et, par conséquent, à qui nous faisons confiance. Il a également changé le sens de l’échelle. Premièrement, cela a augmenté notre capacité à faire confiance aux étrangers. Que ce soit Airbnb, OLX ou Tinder, tous nous permettent de faire confiance à des inconnus. Les avis et les évaluations des clients alimentés par des retours/remboursements faciles ont réduit le coût d’une erreur et permettent aux Indiens d’expérimenter sans crainte. De plus, les communautés en ligne sur Facebook et WhatsApp, ainsi que les influenceurs, sont les nouveaux substituts de « ce que le monde achète », et donc stimulent non seulement le confort en nombre, mais aussi les aspirations.

Facteur de confiance

Donc, ce n’est pas que la confiance n’a plus de prime. C’est juste qu’aujourd’hui, la confiance peut être gagnée plus rapidement que jamais auparavant ; et la confiance et la stature peuvent être gagnées sans échelle aujourd’hui. Et cela peut neutraliser l’avantage dont bénéficient les marques traditionnelles.

Même au niveau sociétal, notre capacité à faire confiance aux jeunes et aux institutions s’est considérablement accrue. La croissance massive d’échelle pour Flipkart, Zomato, Paytm et Oyo, et le fait qu’ils soient tous des créations de jeunes, a réinitialisé l’équation établie de « confiance = ancien + héritage ». Et cela peut réduire davantage l’écart perçu entre les marques traditionnelles établies et les marques D2C. Avec de nombreuses marques D2C passant à l’omnicanal après avoir atteint une certaine masse critique, leur présence physique commence à servir de point culminant dans le jeu de la confiance et du confort.

Une grande partie du succès actuel des marques D2C est attribuée à une cohorte de consommateurs riches, plus exigeants et plus expérimentateurs, qui est ciblée par des propositions nouvelles et uniques dans toutes les catégories et atteintes via le commerce électronique. Mais les changements fondamentaux autour du recalibrage de la confiance auraient un impact beaucoup plus important sur l’avenir et la portée des marques D2C. Les leaders établis du marché devront également repenser le jeu alors qu’ils entrent eux-mêmes dans le jeu D2C.

L’auteur est COO & CSO, McCann Worldgroup India

