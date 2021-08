Blogger’s Park : Comment les Indiens trouvent l’amour

Les principaux moteurs et opportunités de marché qui ont propulsé les applications de rencontres occidentales vers le succès n’ont pas pu être reproduits en masse en Inde en raison de son propre ensemble unique de traditions de courtoisie.

Capable Joseph

L’un des plus grands atouts de l’Inde moderne doit être sa diversité unique. Avec des variétés infinies de coutumes, de langues et d’ethnies contribuant positivement à la trajectoire ascendante du développement dans chaque secteur, comment l’industrie des rencontres peut-elle encore s’appuyer sur une approche « une seule application pour tous » pour aider les Indiens à trouver l’amour en ligne ?

Courtiser les utilisateurs

Contrairement à la croyance populaire, sur plus de 600 millions d’internautes en Inde, seule une fraction parle nativement l’anglais/l’hindi. C’est une indication claire du fait que l’adoption numérique est menée par les utilisateurs de l’Inde rurale. Une recherche rapide sur Internet pour les sondages montrera que les utilisateurs d’Internet de langue indienne devraient croître à un rythme plus rapide que les utilisateurs anglais. En raison de l’impact de la campagne « Digital India » et des données abordables, il existe un potentiel de croissance énorme pour atteindre des centaines de millions de nouveaux utilisateurs d’Internet dans les villes de niveau II et III en tirant parti des audiences régionales. Les jeunes de toute l’Inde sont désormais familiarisés avec le téléphone avec l’avènement d’applications comme TikTok, et souhaitent également trouver leurs partenaires de manière indépendante, en raison de laquelle le nombre de matchs dans les villes de niveau II et III a augmenté ces dernières années.

Avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants, dont près de 20 % font partie de la première catégorie démographique, l’Inde est un prix pour lequel la plupart des applications de rencontres se disputent. Les applications de rencontres occidentales sont entrées en Inde à une époque où ce marché était considéré comme un marché conservateur. Avance rapide jusqu’à maintenant ; ces applications ont rassemblé toute leur force avec leurs campagnes marketing axées sur les Indiens du millénaire et de la génération Z. Aujourd’hui, il y a un changement de mentalité sur l’amour et le mariage, à commencer par la génération X, en raison du contenu qu’elles consomment, qui est plus progressif que ce que consommaient les générations précédentes.

Desi toucher

Les principaux moteurs et opportunités de marché qui ont propulsé les applications de rencontres occidentales vers le succès n’ont pas pu être reproduits en masse en Inde en raison de son propre ensemble unique de traditions de courtoisie. La façon dont l’amour fonctionne en Inde est assez différente des autres parties du monde. Les Indiens sont des romantiques dans l’âme et gardent leurs partenaires au centre de leurs décisions de vie. Bien que l’arrivée d’applications occidentales ait initié les gens aux rencontres en ligne, celles-ci ne répondaient pas pleinement aux besoins des Indiens en matière de rencontres. Certains domaines comme la foi et le revenu sont importants pour les familles en Inde, sinon pour les célibataires eux-mêmes, et toutes les applications n’en tiennent pas compte. Puis vint une deuxième tranche d’applications de rencontres indianisées conçues pour répondre aux besoins de rencontres de la population indienne. Bien qu’elles réussissent, ces applications « maison » fonctionnent à un niveau macro et ne sont toujours pas en mesure de fonctionner sur les marchés de niveau II et III, car ces utilisateurs préfèrent communiquer dans leur langue et leur dialecte régionaux.

Parler à quelqu’un dans votre langue établit la confiance. Lorsque vous offrez aux gens la possibilité de communiquer dans leur langue maternelle, la plate-forme ne semble pas étrangère. L’application ne reste plus un algorithme basé sur les données, mais plutôt une opportunité de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Les applications de rencontres vernaculaires sont donc le besoin du jour. Un lien social fort s’est avéré être un déterminant important dans la traversée des relations en ligne et hors ligne également.

Cela dit, les dialectes locaux dans la configuration de la langue indienne sont très difficiles à traiter en raison de leur variation et de leurs contextes contextuels différents. Pour augmenter la pénétration au-delà de leurs marchés habituels, les applications ont emprunté la voie du multilingue. Une application traduite fonctionne mieux, mais manque encore de personnalisation et ne sert pas l’ensemble du public. Pour résoudre ce problème, les fonctionnalités des applications vernaculaires sont culturellement spécifiques aux régions respectives. À mesure que la langue vernaculaire devient la saveur, les applications seront personnalisées pour pénétrer des marchés de niche et des zones géographiques.

L’auteur est fondateur et PDG, Aisle

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.