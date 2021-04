Blogger’s Park: Contrôle des dommages – The Financial Express

La confiance se construit au fil du temps avec la répétition des “ résultats attendus ”, augmentant ainsi la confiance dans la relation

Par N Chandramouli

Les sociologues, les anthropologues, les dirigeants et les spécialistes du marketing soutiennent depuis longtemps que la confiance fait partie intégrante de toute transaction. La confiance, une entité multidimensionnelle complexe, dépend des attitudes, des perceptions et des actions du fiduciaire (dans ce cas, la marque) et du fiduciaire (dans ce cas, le consommateur). La confiance se construit au fil du temps avec la répétition des «résultats attendus», augmentant ainsi la confiance dans la relation. La confiance est une force vivante, et elle nécessite un réapprovisionnement continu de la part de la marque.

Bien qu’il soit difficile de gagner la confiance, la retrouver après l’avoir perdue est beaucoup plus difficile (comme le corroboreraient les cœurs brisés). En effet, la rupture de la confiance modifie la carte perceptive du fiduciaire, appelant à des réajustements mentaux douloureux, faisant de l’effondrement de la confiance une expérience intense et émotionnelle pour le consommateur. Une rupture de confiance peut souvent briser la vision du monde du consommateur et générer des sentiments similaires à ceux de «tromper». Cela conduit également à la méfiance envers les autres marques.

Retrouver la confiance

La situation Fortune-Sourav Ganguly et Dabur-Akshay Kumar est un cas classique d’érosion de la confiance, la marque professant des promesses basées sur les attributs de l’ambassadeur. Alors que Sourav promettait un cœur sain si l’on utilisait de l’huile Fortune, Akshay tenait fermement son poing contre son cœur et professait que Dabur Chyawanprash aide à se protéger contre Covid en renforçant l’immunité. Par chance, le premier a dû subir une angioplastie et le second a été déclaré positif à Covid, les deux alors que les publicités battaient leur plein. Cependant, voir à quel point les deux marques ont géré ces défis différemment montre comment regagner la confiance.

La publicité de retour de Fortune a abordé le problème directement en obtenant l’approbation de Sourav et de son médecin traitant, un nom de premier plan dans le traitement des maladies cardiaques. La déclaration que Sourav a faite dans les publicités de suivi de Fortune a fait une promesse de “ cœur ” pour un cœur plus sain et a aidé à regagner l’empathie et la confiance des consommateurs, presque aussi vite qu’ils risquaient de le perdre. La franchise et l’approche franche ont fonctionné à merveille pour eux.

Dans le cas de Dabur, peu de choses ont été faites après le rapport positif d’Akshay sur Covid. L’engagement d’immunité qu’Akshay avait pris pour Dabur Chyawanprash plus tôt s’était écrasé comme une tonne de boîtes de chyawanprash. La marque n’était pas disposée ou incapable de proposer une stratégie de communication directe qui aurait pu les aider à surmonter ce défi. Habituellement, lorsque les marques embauchent des ambassadeurs pour de telles recommandations, elles doivent préparer leurs propres scénarios hypothétiques. Il semble que Dabur ne l’avait pas mis en place.

Trop peu, trop tard

Ces deux exemples sont des exemples de transgressions de confiance mineures, où la marque avait peu de contrôle sur les circonstances (autres que l’action post-événement). Mais il peut y avoir une très sérieuse érosion de la confiance, surtout lorsqu’elle est combinée à une action institutionnelle, comme c’était le cas dans le cas bien trop familier de Maggi. Les résultats des tests effectués par une agence gouvernementale ont montré des substances interdites dans la populaire nouille de 2 minutes. La marque était belliqueuse et présentait des tests de laboratoire internationaux contrant la demande de test indienne. Ils ne se sont pas rendu compte que cela pourrait avoir des répercussions financières sur eux pour la prochaine décennie à venir. L’affaire a abouti à l’interdiction de Maggi, et au moment où la marque est entrée en mode correctif, le mal était fait.

La marque qui détenait plus de 90% de part de marché a disparu des rayons des magasins. Bien que Nestlé ait regagné une partie substantielle de sa part de marché perdue, le monopole a été brisé. Aujourd’hui, près d’une douzaine de marques, allant de Ching’s à Yippee et Wai Wai, ont pénétré le marché de Maggi, ce qu’elles n’avaient pas pu faire au cours de la décennie précédente.

La confiance du consommateur est précieuse et le consommateur assume une certaine vulnérabilité en acceptant les déclarations de la marque. Si une marque renie cette confiance, les consommateurs la puniront certainement avec leur portefeuille.

L’auteur est PDG, TRA Research

